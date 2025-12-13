El aviso de una psicóloga a los padres de niños con Altas Capacidades y TDAH: «Si no se detecta…»

Para muchas familias tener un hijo con altas capacidades implica un reto. El niño aprende rápido y muestra signos de una inteligencia, como por ejemplo preguntas complejas, que no se da en otros niños que tienen la misma edad. Pero ¿qué ocurre si a la vez se nota que no consigue concentrarse, se mueve sin parar o actúa por impulso?. Esa mezcla desconcierta. No encaja del todo con lo que suelen contar los profesores, ni con lo que los padres esperan cuando alguien menciona las altas capacidades. Y sin embargo ocurre mucho más de lo que se piensa y de ello ha advertido una psicóloga porque puede que estemos ante lo que se conoce como doble excepcionalidad, de altas capacidades y TDAH.

Este contraste se ha puesto ahora sobre la mesa a partir de un vídeo de la psicóloga Amelia Arenas Castro, conocida en TikTok como @lapsicologiadeamelia. En él describe una situación que muchos reconocen de inmediato, aunque nunca le hayan puesto nombre. Describe algo que se ve cada día en casa y en el colegio, y que afecta a muchas más familias de lo que podemos pensar. La psicóloga explica que hay niños que combinan un potencial intelectual muy alto con dificultades de atención o impulsividad. Lo sorprendente es que esa combinación pasa desapercibida con facilidad si no se evalúa bien. Y ahí aparece el problema. Cuando sólo se mira el cociente intelectual o se analizan las notas, la otra parte queda oculta. El resultado son niños que no reciben el apoyo que necesitan y adultos que no encuentran una explicación clara a lo que están viviendo.

El aviso de una psicóloga a los padres de niños con Altas Capacidades y TDAH

En su vídeo, Arenas Castro recuerda que Altas Capacidades y TDAH pueden coexistir perfectamente. No son condiciones opuestas. Una misma persona puede mostrar gran creatividad, aprendizaje rápido, razonamiento avanzado y, al mismo tiempo, tener dificultades para concentrarse, mantener rutinas, gestionar impulsos o regular la actividad mental. Cuando esto se desconoce, el entorno suele interpretar esa mezcla como «contradictoria» o «incoherente», lo que aumenta la presión sobre el niño.

La psicóloga explica que esta combinación es más frecuente de lo que imaginamos y que puede generar situaciones muy complejas si no se identifica a tiempo. En el ámbito escolar aparecen los típicos desajustes: estudiantes brillantes que se aburren, que entregan trabajos incompletos, que participan de forma impulsiva o que alternan resultados excelentes con momentos de bloqueo. A nivel emocional, la confusión también es habitual. Los niños sienten que algo no encaja y las familias perciben que el esfuerzo no corresponde con los resultados.

El riesgo de no detectarlo: frustración, incomprensión y diagnósticos a medias

El mensaje central del vídeo es claro: si no se detecta bien, la doble excepcionalidad puede convertirse en una fuente constante de frustración. La psicóloga menciona que la falta de identificación puede derivar en malestar emocional tanto en la persona que lo vive como en su entorno. Se trata de perfiles que crecen con etiquetas contradictorias, pasando de ser considerados muy listos a poco constantes o demasiado inquietos, sin que nadie conecte ambas realidades.

Además, cuando solo se evalúa el cociente intelectual, la parte del TDAH puede pasar completamente desapercibida. Eso significa que el niño no recibe las herramientas que necesita para manejar su atención, ni se adapta su entorno escolar. Y lo contrario también ocurre: cuando solo se observa la impulsividad, se puede perder de vista el potencial intelectual, lo que provoca intervenciones incompletas y expectativas mal ajustadas.

Una evaluación integral: la clave del diagnóstico

Por eso, la psicóloga insiste en la importancia de realizar una evaluación completa e integral, que contemple no sólo el nivel cognitivo, sino también la conducta, la atención, el funcionamiento escolar y el bienestar emocional. Esta mirada global permite entender el perfil completo del niño y diseñar apoyos adecuados en los dos ámbitos.

La doble excepcionalidad no se resuelve con una etiqueta, pero sí ayuda a comprender mejor el comportamiento, la forma de aprender y las necesidades reales de cada persona y en este caso concreto, de los niños. Detectarla supone un alivio para muchas familias y un punto de partida para que los niños puedan desarrollar su potencial sin cargar con la culpa o la incomprensión que genera el hecho de tener un diagnóstico que en realidad, está incompleto.