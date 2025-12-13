El País Vasco en alerta: la AEMET avisa de un temporal muy fuerte que llega hoy y activa todas las alertas

La AEMET avisa de la llegada de un temporal muy fuerte que llega hoy y activa todas las alertas en el País Vasco. Una de las zonas más afectadas por el mal tiempo que afectará de lleno nuestro país en estas próximas horas a nuestro país será el norte. Este territorio que se verá inmerso en un mar de alertas que tendremos que empezar a ver llegar en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Es importante prepararnos este fin de semana para lo que está a punto de llegar, con ciertas novedades que pueden acabar convirtiéndose en el motivo por el que nos quedemos en casa este fin de semana. Con muchos planes por delante y la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta el momento no sabíamos. La alerta se activa en un País Vasco que tiene importantes novedades por delante.

Avisa la AEMET de un temporal muy fuerte que llega hoy

Hoy mismo con el inicio de un fin de semana y de un tiempo libre que puede cambiarlo todo, deberemos estar preparados para un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente todo puede ser posible.

Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que el tiempo acabará cobrando un importante protagonismo en estos días que tenemos por delante.

Un temporal muy fuerte se convierte en el gran protagonista de estos días en los que parecerá que todo encaje a las mil maravillas. Será el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca.

Estaremos pendientes de un cielo que puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertas novedades que, sin duda alguna, tocará empezar a ver en unos días en los que el tiempo va cobrando protagonismo. La AEMET lanza una importante alerta para una zona del país en concreto.

El País Vasco es una de las zonas en alerta

Las alertas se activan en un País Vasco que puede acabar siendo una de las zonas más afectadas por un temporal que puede cambiarlo todo. Con la mirada puesta a este fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Intervalos de nubes bajas, restringiéndose al tercio norte por la noche. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en el interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero descenso en el litoral de Guipuzkoa, en ligero ascenso en el sur y sin cambios en el resto. Viento flojo variable, tendiendo a noreste en el litoral durante la tarde».

La misma previsión del tiempo: «Se prevé un día marcado por la inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea debido a la formación de la borrasca Emilia en torno a Marruecos. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con una tendencia a ir despejando en la mitad norte peninsular a excepción de en áreas mediterráneas. Se darán precipitaciones en Baleares, sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, poco probables en Cataluña. Los mayores acumulados, con precipitaciones fuertes y persistentes y con tormenta se esperan en Málaga y especialmente en Cádiz y Ceuta, donde localmente se podrían acumular más de 100 litros. Con baja probabilidad también podría darse algún acumulado significativo en puntos del sureste, así como alguna lluvia débil en el Cantábrico occidental. Los chubascos también se prevén fuertes, persistentes y con tormenta en Canarias, en especial en vertientes norte de las islas montañosas. Cota de nieve: 1700/2000 metros en Canarias, pudiendo descender locamente a los 1400 m y con acumulados significativos en cumbres. Probables bancos de niebla matinales en interiores de los tercios este y norte peninsulares.

Temperaturas máximas en ascenso en la mitad occidental de la Península, localmente notables en puntos del extremo oeste, alto, Ebro y este de la meseta Sur, con descensos en la Ibérica sur y acusados en Canarias. Las mínimas descenderán en Canarias, Cantábrico y cuadrante noroeste, con aumentos en el cuadrante sureste y resto de zonas mediterráneas y de Andalucía. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho y litoral gaditano, pudiendo sobrepasar los 100 litros acumulados. Probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y Alborán. En Canarias, rachas muy fuertes de viento de componente norte con chubascos y tormentas que, especialmente en vertientes norte, se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres».