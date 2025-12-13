El truco viral para lavar tus deportivas en la lavadora sin miedo: es infalible y lo tiene Amazon

Lavar las deportivas en la lavadora es algo que siempre genera ciertas dudas. Los hay que se atreven y quien ni lo intenta por miedo a que salgan deformadas, golpeadas o con la suela despegada. En medio de ese debate ha surgido una idea que se ha hecho viral en Instagram gracias a la influencer Mamen Martín, conocida por compartir trucos de limpieza que funcionan en la vida real. Su recomendación consiste en usar unas bolsas especiales que se venden en Amazon y que han revolucionado la forma de lavar zapatillas sin riesgo. Según ella, permiten que las deportivas salgan limpias, protegidas y sin un solo roce. Y lo mejor es que sirven también para prendas delicadas, de modo que se han convertido en el accesorio imprescindible para quienes buscan un lavado sencillo y sin complicaciones.

Martín, conocida en Instagram como @la_reforma_de_mi_vida, suele compartir soluciones prácticas para mantener la casa impecable sin quebraderos de cabeza. Una de sus últimas recomendaciones ha corrido como la pólvora entre quienes buscan un truco para lavar sus deportivas en la lavadora sin estropearlas. Muchos creen que meter unas zapatillas en la lavadora es casi un deporte de riesgo, pero ella defiende que, con el accesorio adecuado, el proceso es seguro y los resultados sorprenden. Y ese accesorio no es otro que las bolsas especiales de Amazon fabricadas precisamente para proteger el calzado durante el lavado.

El truco viral para lavar tus deportivas en la lavadora sin miedo

Estas bolsas, que se han convertido en un superventas en la plataforma, están diseñadas de una forma muy distinta a las típicas redes de lavandería. La influencer lo explica de manera bastante clara: el interior está hecho con rizo para amortiguar cada golpe y evitar que la zapatilla se marque o se deteriore, mientras que los laterales llevan una malla que permite que el detergente entre bien y actúe como si estuviésemos lavando la deportiva directamente. Esa mezcla de protección y ventilación es la clave para que salgan limpias sin sufrir daños innecesarios.

La influencer insiste en que han sido una de sus mejores compras. Según cuenta, tienen el tamaño ideal para que quepa un par de zapatillas de adulto en cada bolsa y una cremallera resistente que evita que el calzado se abra paso durante el centrifugado. Para quienes han tenido malas experiencias con cremalleras que se sueltan o que golpean el tambor de la lavadora, esta característica es decisiva. Además, dice que no solo sirven para deportivas. Ella también las utiliza para prendas delicadas o ropa interior, especialmente aquellas piezas que suelen deformarse o engancharse en otros tejidos.

Qué tienen de especial estas bolsas virales de Amazon

El modelo más recomendado es el pack de bolsas HUPIRCT, fabricadas en una combinación de nailon y chenilla que las vuelve suaves, pero sorprendentemente resistentes. En su interior concentran más de veinte mil microfibras que limpian cada rincón del zapato durante el ciclo de lavado. Esa textura hace que las zapatillas no golpeen directamente el tambor y, al mismo tiempo, elimina restos de suciedad que quedan atrapados en tejidos como la malla o el forro interior.

Sus medidas son de 39 por 19 centímetros, un tamaño lo bastante cómodo para lavar un par de zapatos de hombre, dos pares de calzado de mujer o incluso tres pares de niño. Esta versatilidad es una de las razones por las que se han vuelto tan populares. El pack trae dos unidades, de modo que pueden lavarse varias zapatillas en un solo ciclo, sin que chocan entre ellas ni con el resto de la ropa.

Cómo usar estas bolsas paso a paso

La influencer explica el proceso sin complicaciones. Primero, coloca un par de zapatillas en cada bolsa y cierra bien la cremallera. Después, introduce dos bolsas a la vez en la lavadora, aunque asegura que, si se necesita, pueden lavarse hasta tres o cuatro sin problema. Añade detergente en el cajetín y selecciona un ciclo suave, preferiblemente sin temperatura alta. Una vez termina el programa, basta con sacar las bolsas, abrirlas y dejar secar las zapatillas por separado.

El resultado, según sus seguidores, es evidente. Las deportivas salen limpias, sin golpes, sin rozaduras y con un lavado mucho más uniforme que cuando se meten sin protección. Y al no estar en contacto directo con el tambor, su vida útil se alarga. La ventaja adicional es que la propia bolsa queda también limpia, por lo que está lista para el siguiente uso con solo dejar que se seque por completo.

Este truco, tan sencillo como efectivo, ha convencido a quienes buscaban una solución definitiva para lavar zapatillas sin estropearlas. Y lo curioso es que el producto, que cuesta poco más de doce euros, ha terminado siendo un imprescindible también para lavar prendas delicadas. En definitiva, un accesorio que no ocupa espacio, evita problemas y hace que el lavado sea mucho más seguro, tanto para la ropa como para la lavadora.