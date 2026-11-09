Dos turistas del Imserso en estado crítico en Palma tras ser arrolladas por una furgoneta de reparto de Amazon

Dos mujeres de 70 y 75 años se encuentran en estado crítico tras sufrir un grave atropello en la Playa de Palma. Las víctimas, turistas de los viajes del Imserso procedentes de Alicante, han sido embestidas por una furgoneta de reparto de la compañía Amazon mientras cruzaban la calzada.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 14:30 horas en la calle Amílcar, muy cerca de la zona de S’Arenal de Llucmajor. Por causas que continúan bajo investigación, el vehículo ha arrollado a ambas mujeres, provocándoles heridas de extrema gravedad.

Una de ellas presenta un pronóstico especialmente desfavorable, temiéndose por su vida en las próximas horas debido a la brutalidad del impacto, según ha podido saber OKBALEARES.

Hasta el lugar del atropello se han desplazado los servicios de emergencias y varias dotaciones policiales. Los sanitarios han encontrado a la mujer de 70 años en parada cardiorrespiratoria por el traumatismo y la han podido reanimar gracias a las maniobras. La otra mujer presentaba lesiones múltiples. Ambas han sido asistidas y trasladadas al Hospital Universitario de Son Espases.

El conductor de la furgoneta de reparto ha sido sometido a la prueba reglamentaria de alcoholemia, en la que ha arrojado un resultado negativo (0,0).

La Unidad de Atestados y Accidentes de la Policía Local de Palma ha asumido la investigación del caso para esclarecer la trayectoria de los implicados y las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro.