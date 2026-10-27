El desfase de los turistas que avergüenza a Mallorca: la Playa de Palma acaba sepultada bajo la basura tras una noche de fiesta

Ni la despedida del verano ni el cierre inminente de la temporada turística parecen frenar las estampas de incivismo que arrastra el turismo de excesos en Mallorca. El usuario de Instagram @oskar_mallorca ha vuelto a poner el foco en la degradación de la primera línea de la Playa de Palma tras la difusión de un vídeo en el que se aprecia el paseo prácticamente sepultado bajo desechos de toda índole tras una noche de fiesta.

El documento visual, grabado en horario nocturno, muestra un recorrido a lo largo del paseo paralelo a la costa. A cada paso, el pavimento aparece plagado de desperdicios: vasos de plástico, envases de comida para llevar, servilletas, botellas y latas de bebidas esparcidas tanto en el suelo como a lo largo del murete que separa la acera de la arena.

En varias tomas se observa cómo los restos se acumulan incluso sobre jardineras y a escasos metros de los propios contenedores de reciclaje situados en la zona, evidenciando una total falta de civismo por parte de quienes ocuparon el espacio. Al fondo, los establecimientos de ocio iluminados contrastan con la desolación de una acera completamente sucia para viandantes y residentes.

La difusión del clip adquiere una relevancia añadida por el momento del calendario en el que se produce: en pleno final de octubre. Con las temperaturas ya templadas y la mayor parte del flujo vacacional en franca retirada, las imágenes confirman que los problemas de suciedad y descontrol vinculados a la fiesta nocturna no desaparecen con el fin de los meses de julio y agosto, sino que persisten hasta los últimos coletazos de la temporada alta.

La estampa ha despertado indignación entre vecinos y usuarios de las plataformas digitales, reavivando el debate recurrente sobre el control del ocio nocturno, la eficacia de las sanciones y la sobrecarga que asumen los servicios municipales de limpieza. Lejos de proyectar la postal de descanso y calidad que las autoridades locales buscan consolidar para el destino, el testimonio visual deja al descubierto las secuelas más amargas del ocio desmedido en una de las playas más emblemáticas de la isla.