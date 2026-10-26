Acorralado y golpeado en plena calle: salvaje asalto para robar a un turista alemán en Playa de Palma

La inseguridad y los episodios violentos durante las noches de fiesta han vuelto a cobrar protagonismo en uno de los puntos neurálgicos del turismo de Mallorca. Un turista de origen alemán fue víctima de un violento robo con agresión física en plena vía pública en la zona de Playa de Palma, en las inmediaciones del emblemático recinto de ocio Megapark.

La escena quedó documentada al detalle gracias a una grabación realizada desde escasos metros por otro turista de la misma nacionalidad. En el vídeo se puede observar el instante en que el atacante, vestido íntegramente con un conjunto deportivo tipo chándal, acorrala con actitud hostil a la víctima.

Sin mediar tregua, el agresor descarga varios golpes dirigidos hacia la zona superior del cuerpo y la cabeza del visitante. Ante la acometida, el turista agredido retrocede visiblemente desorientado y levanta los brazos para protegerse de los impactos.

En medio del altercado interviene un transeúnte, quien se interpone entre ambos varones tratando de frenar al agresor y evitar que el linchamiento continúe. A pesar de los intentos de mediación de este testigo, el asaltante persiste en sus ademanes intimidatorios y continúa encarando a la víctima mientras esta busca refugio pegada al lateral de un coche estacionado en la calzada.

El aspecto que más estupor ha generado en las redes sociales radica en la actitud de la persona que inmortalizó los hechos. El autor del vídeo, que comenta lo que ocurre en perfecto alemán de forma pausada y en directo, no realiza ningún intento de auxilio, no pide ayuda a viva voz ni trata de disuadir físicamente al delincuente.

De hecho, durante la propia narración de las imágenes, el testigo constata que la víctima acababa de sufrir un robo previo y que acto seguido el agresor volvía a arremeter contra él a base de golpes.