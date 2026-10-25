Tensión y cargas policiales en Playa de Palma: enfrentamientos con vendedores africanos ilegales elevan la alarma entre los comerciantes

Un operativo de la Policía Local contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma acabó este pasado jueves con momentos de máxima tensión y enfrentamientos con vendedores africanos ilegales. El incidente vuelve a poner el foco sobre una problemática que, según denuncian los comerciantes de la zona, lleva meses agravándose y amenaza la seguridad y la convivencia en uno de los principales enclaves turísticos de Mallorca.

Los hechos se produjeron después de que los vendedores fueran advertidos de que se estaba preparando un dispositivo policial contra la venta ilegal y de que no podían continuar con su actividad. Según la información disponible, algunos de ellos se enfrentaron a los agentes y trataron de desafiar su intervención. La Policía Local respondió con una carga policial en un ambiente de gran tensión.

El incidente vuelve a encender las alarmas entre los empresarios de la zona, especialmente en la conocida Calle del Jamón de Playa de Palma, donde comerciantes y responsables de establecimientos aseguran estar hartos de convivir a diario con la proliferación de puestos ilegales y los conflictos que, según denuncian, se generan a su alrededor.

«Ya era hora de que alguien hiciera algo. Es una vergüenza que la Policía Nacional se lave las manos. Menos mal que tenemos un alcalde valiente y que mira por sus comerciantes y vecinos», afirma un empresario de la zona.

Otro de los comerciantes afectados describe una situación que considera insostenible: «Los tenemos todo el día delante de nuestros negocios. Nosotros pagamos impuestos y ellos campan a sus anchas, y encima se ríen en nuestras caras».

La preocupación ha ido más allá de las quejas verbales. OKBALEARES ha tenido acceso a un documento interno remitido a la Policía Nacional y a la Policía Local, en el que responsables de establecimientos de Playa de Palma trasladan su inquietud por la situación y alertan de la posible existencia de grupos organizados detrás de la venta ambulante ilegal.

El escrito, dirigido también a responsables de la Delegación del Gobierno y de Extranjería, advierte de un escenario que los firmantes consideran cada vez más preocupante. Los comerciantes sostienen que el problema no se limita a la ocupación del espacio público, sino que también plantean sospechas sobre posibles actividades delictivas y episodios que podrían comprometer la seguridad de trabajadores, clientes y turistas.

«La Policía Nacional nunca está y no se la espera. Parece que esta problemática no va con ellos. La Policía Local es verdad que viene mucho y hace lo que puede, pero el problema ya es de orden público, mafias y tráfico de drogas. Y lo peor de todo, el día menos pensado vamos a tener una tragedia», advierten los comerciantes en declaraciones recogidas en el documento.

Estas acusaciones reflejan la gravedad de las preocupaciones trasladadas por los empresarios, aunque la posible existencia de redes criminales y su relación con el tráfico de drogas requiere confirmación por parte de las autoridades competentes.

La actuación vuelve a poner sobre la mesa las diferencias que, según denuncian los comerciantes, existen en la respuesta de los distintos cuerpos policiales frente a la venta ambulante ilegal en Playa de Palma.

Los empresarios consideran insuficiente la intervención frente a una actividad que, a su juicio, perjudica a los negocios que cumplen con sus obligaciones fiscales y comerciales. También reclaman una mayor coordinación entre la Policía Local, la Policía Nacional y las autoridades competentes para investigar las posibles infracciones penales que puedan existir.

La venta ambulante ilegal puede implicar distintas infracciones según las circunstancias. Cuando existen falsificaciones de marcas, amenazas, agresiones u otros posibles delitos, corresponde investigar los hechos y determinar las responsabilidades concretas, sin que la mera actividad de venta permita atribuir automáticamente otros delitos a quienes la ejercen.

La Calle del Jamón de Playa de Palma se ha convertido en uno de los principales focos de las quejas empresariales. Los comerciantes describen un ambiente de creciente tensión y aseguran que la situación afecta a la actividad diaria de sus establecimientos, además de generar inquietud entre quienes trabajan y pasean por la zona turística.

El último incidente vuelve a situar a la Policía Local de Palma en el centro de la respuesta operativa contra la venta ambulante ilegal. Los empresarios reclaman que las intervenciones no sean actuaciones puntuales, sino parte de una estrategia sostenida que permita recuperar el control del espacio público y garantizar la convivencia.

Mientras tanto, los enfrentamientos entre vendedores ambulantes ilegales y la Policía Local en Playa de Palma reavivan el debate sobre la seguridad en la zona y dejan una pregunta en el aire: ¿será suficiente la actuación policial para frenar una problemática que los comerciantes aseguran que lleva demasiado tiempo desbordando la zona?