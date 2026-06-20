Así actuaba la banda que convertía cada noche la Playa de Palma en un coto de caza para turistas

La Policía Nacional ha asestado uno de los golpes más importantes de los últimos años contra la delincuencia especializada en robos a turistas en Mallorca. Un total de 18 personas han sido detenidas por integrar una organización criminal itinerante y perfectamente estructurada que había convertido la Playa de Palma en su particular terreno de caza durante el inicio de la temporada turística.

Los investigadores describen a los arrestados como un grupo altamente especializado que actuaba con una coordinación casi milimétrica. Cada integrante conocía perfectamente cuál era su función y el éxito de los robos dependía precisamente de ese reparto de tareas. Mientras unos vigilaban entre la multitud para localizar a turistas con relojes de lujo, teléfonos móviles y carteras, otros se acercaban simulando simples roces propios del ambiente nocturno para descubrir dónde guardaban sus objetos de valor.

Una vez elegida la víctima, el robo se producía en apenas unos segundos. Aprovechando cualquier distracción, conseguían sustraer los efectos personales y hacerlos desaparecer inmediatamente. El botín pasaba de mano en mano entre distintos integrantes del grupo hasta alejarlo completamente del lugar de los hechos, dificultando enormemente cualquier posibilidad de recuperación.

Pero el aspecto más sorprendente de la investigación es la estrategia que utilizaban para reducir el número de denuncias. Después de vaciar la cartera de dinero y otros objetos de valor, uno de los delincuentes la abandonaba en el suelo. Poco después aparecía otro miembro de la organización fingiendo haberla encontrado. Se acercaba al turista y se la devolvía con total naturalidad, recibiendo incluso el agradecimiento de una víctima que desconocía que quien acababa de ‘ayudarle’ era en realidad uno de los mismos ladrones que minutos antes la había desvalijado. Gracias a esta maniobra, muchos turistas pensaban que simplemente habían perdido la cartera y no llegaban a denunciar los hechos, dificultando así la investigación policial.

Cuando el engaño no era suficiente y alguna víctima descubría el robo en el mismo instante, la organización cambiaba completamente de actitud. Según la investigación de la Policía Nacional, varios integrantes rodeaban rápidamente al perjudicado para intimidarlo mediante una clara superioridad numérica, una técnica conocida como violencia ambiental. En algunos casos incluso llegaban a mostrar una navaja para impedir que intentara recuperar sus pertenencias, convirtiendo un simple hurto en un robo con violencia e intimidación.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional inició la investigación tras detectar un importante incremento de robos de carteras, teléfonos móviles y relojes de alta gama en Playa de Palma, uno de los principales destinos turísticos de Mallorca. Las pesquisas permitieron comprobar que no se trataba de delincuentes actuando por libre, sino de una organización criminal internacional, estable, jerarquizada y con una planificación perfectamente definida, cuyo único objetivo era enriquecerse a costa de los turistas.

Tras semanas de vigilancia, los agentes organizaron un amplio operativo policial en Playa de Palma. Durante el dispositivo, sorprendieron a los sospechosos mientras actuaban sobre varias víctimas e intervinieron de forma inmediata. Catorce personas fueron detenidas in fraganti, mientras que en las horas posteriores se practicaron otras cuatro detenciones hasta elevar el total a 18 arrestados.

La investigación ha permitido esclarecer cerca de una treintena de hurtos, tanto consumados como en grado de tentativa, además de dos robos con violencia e intimidación. No obstante, la investigación continúa abierta y la Policía no descarta nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas.

De los 18 detenidos, 17 pasarán a disposición judicial, mientras que uno quedó en libertad en dependencias policiales. La operación supone un importante golpe contra una banda especializada en robar a turistas en Mallorca, una organización que había encontrado en la masiva llegada de visitantes el escenario perfecto para actuar con rapidez, coordinación y un método tan eficaz como difícil de detectar.