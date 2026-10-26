El desfase no da tregua en Playa de Palma: turistas alemanes pasean altavoces gigantes a todo volumen por la calle

El final de la temporada turística de verano no ha logrado apaciguar las conductas incívicas asociadas al turismo de excesos en Mallorca. A escasos días de inaugurar el mes de noviembre, la Playa de Palma continúa registrando episodios de desfase y exceso protagonizados por turistas alemanes.

Nuevas grabaciones registradas en la famosa calle del Jamón y alrededores muestran a grupos de turistas arrastrando altavoces portátiles de grandes dimensiones, similares en formato a una maleta de viaje con ruedas, emitiendo música festiva en alemán a un volumen atronador a plena luz del día.

En los vídeos se observa cómo varios jóvenes transitan con este potente equipo de sonido en plena calle, deteniéndose a bailar y cantar en medio de la acera y cruzando pasos de peatones.

La escena tiene lugar ante la mirada atónita de transeúntes, ciclistas y conductores de vehículos y taxis que circulan por los carriles contiguos, obligados a convivir con el estruendo acústico. En uno de los tramos, los implicados avanzan por vías comerciales y hoteleras flanqueadas por locales y terrazas, desplazando el altavoz sin ningún reparo y convirtiendo la calle en una discoteca rodante.

El hecho de que estas situaciones se sigan repitiendo ya avanzado el otoño constata que el fenómeno del turismo de fiesta desmedida no se ciñe exclusivamente a los meses de julio y agosto. A pesar de los esfuerzos institucionales, los planes de choque y las ordenanzas municipales para frenar el incivismo acústico en áreas turísticas maduras, el uso de estos dispositivos de sonido de alta potencia en la vía pública sigue esquivando el control efectivo a pie de calle, perpetuando el malestar tanto entre los vecinos residentes como en los visitantes que buscan tranquilidad fuera del periodo estival.

Cabe recordar que en el pasado mes de septiembre, la Policía Local de Palma retiró hasta 18 altavoces y equipos de reproducción musical de gran potencia que estaban funcionando a un volumen excesivo y alteraban la tranquilidad del resto de usuarios.

El operativo, desplegado por el SETUR entre los días 11 y 13 de septiembre, se saldó con 24 actas de denuncia por infracciones de la ordenanza cívica municipal.