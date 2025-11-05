Palma cuenta con dos nuevos radares que inflarán a multas a los conductores más veloces

Circular a más de 50 kilómetros por hora por la avenida Adolfo Suárez, a la altura de la Catedral, será duramente castigado. El Ayuntamiento de la capital balear ha instalado dos nuevos radares para multar a los conductores que superen el límite de velocidad en esta zona de la ciudad.

De esta manera, habrá un radar en cada sentido de la avenida palmesana, uno en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan, situado a la altura del Parc de la Mar, y otro en dirección al recién renovado Paseo Marítimo, a la altura del Baluard. Estos elementos de control de velocidad se activarán en los próximos días.

Por si fuera poco, el Consistorio palmesano también colocará otro nuevo radar, llamado foto-rojo, que cazará a los conductores que se salten el semáforo que hay a la altura de la avenida Gabriel Alomar, en dirección al aeropuerto, antes de la entrada hacia el Portitxol. Así, los usuarios que pasen con el semáforo en rojo también serán castigados con una multa.

En los próximos días, el Ayuntamiento de Palma que dirige el popular Jaime Martínez colocará las respectivas señales para alertar a los usuarios de que están llegando a una zona con radar.

Radares más ‘multones’ de Mallorca

Uno de los radares que más multas pone es el que está situado en el kilómetro 16 de la autopista de Inca (MA13), con cerca de 5.000 sanciones impuestas debido a las velocidades excesivas que detectó.

Otro de los radares que más sanciones generan entre los conductores es el situado en el kilómetro 50 de la carretera de Pollença (MA2200). También hay que destacar el situado en el kilómetro 5 de la carretera que enlaza Manacor y Porto Cristo (MA4020). Otro a tener en cuenta es el que aparece en la autopista de Inca, concretamente en su kilómetro 8,9.