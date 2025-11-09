Dos jóvenes argelinos siembran el pánico en Palma: hacían ‘mataleones’ a sus víctimas y daban palizas

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes argelinos muy violentos por varios robos ven plena madrugada por la zona del Paseo Marítimo de Palma. A un hombre le dejaron ensangrentado e inconsciente para robarle el teléfono móvil mientras que a una turista alemana le hicieron la técnica del «mataleón» y le amenazaron con un destornillador en el cuello para quedarse con su móvil y sus tarjetas bancarias.

Los agentes recibieron el aviso sobre las 04:00 horas de la madrugada. En el primer robo, los ladrones dejaron a la víctima muy aturdida y con heridas sangrantes en la ceja y en la parte posterior de la cabeza. Los servicios sanitarios trasladaron al hombre a un hospital, donde perdió el conocimiento.

Minutos más tarde, dos agentes de paisano observaron a dos individuos sospechosos que encajaban con la descripción sobre los presuntos autores del robo. Al darles el alto, uno de los agresores arrojó al suelo el teléfono móvil que acababa de robar para desentenderse del dispositivo. Cabe mencionar que ambos ladrones llevaban las deportivas manchadas de sangre.

Al cachearlos, los policías descubrieron que el otro varón portaba otro teléfono de una persona ajena además de varias tarjetas bancarias de una turista alemana a la que le habían hecho la técnica del «mataleón» y le habían amenazado con un destornillador en el cuello, también en el Paseo Marítimo de Palma, sobre las 02:00 horas de la madrugada.

Por ello, se procedió a la detención de los jóvenes argelinos por un delito de robo con violencia. Gracias a la intervención de las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano y del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional, se pudieron recuperar todos los objetos sustraídos y devolverlos a sus legítimos propietarios.