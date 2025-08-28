Detenido en Algeciras un prófugo con orden de prisión por agredir sexualmente a una mujer en Mallorca

La Guardia Civil ha detenido en Algeciras, Cádiz, a un hombre de 59 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión tras ser condenado a cuatro años por un delito de agresión sexual cometido en Mallorca.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación arrancó el pasado mes de julio, después de que la Autoridad Judicial les comunicara que el condenado no había ingresado en prisión en la fecha acordada tras dictarse sentencia firme.

Las averiguaciones practicadas permitieron determinar que el prófugo podría estar residiendo en Algeciras, donde intentaba eludir la acción de la justifica. Finalmente, tras hacer las comprobaciones necesarias con apoyo de la Guardia Civil de Algeciras, los agentes lo detuvieron mientras salía del domicilio en el que se encontraba.

El Instituto Armado ha recordado que los hechos por los que fue condenado se remontan al año 2022, cuando el acusado, enfermero de profesión, aprovechó su posición para agredir sexualmente a una paciente. Al parecer, al recibir a la víctima en consulta, le indicó que necesitaba una muestra de orina y que regresara más tarde para realizarla.

Cuando la mujer volvió, ya fuera del horario habitual de atención, el acusado aprovechó para cometer su agresión. Tras ser juzgado y condenado, se encontraba en paradero desconocido hasta su localización y detención en la provincia de Cádiz.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial para su inmediato ingreso en prisión.