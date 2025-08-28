Las fuertes lluvias en el norte de Mallorca dejan calles inundadas en el puerto de Alcúdia

Las fuertes lluvias que han descargado este jueves en la zona norte de Mallorca, con 30 litros por metro cuadrado hasta las 14.00 horas, han dejado calles inundadas en el puerto de Alcúdia y estampas parecidas en los municipios de Pollença, Muro y Sa Pobla.

Hay que recordar que Mallorca y Menorca están en aviso naranja por tormentas y fuertes precipitaciones. La AEMET ha informado de que han caído 33 litros por metro cuadrado en Muro y 16,2 litros en Sa Pobla. También se han registrado 9,4 litros en Escorca-Lluc y 8,6 kitros en Pollença.

Los avisos en todos los casos se han activado a las 10.00 horas y será naranja para la Serra de Tramuntana, el norte, el interior y el este de Mallorca, además de en Menorca, y amarillo para el sur de Mallorca, donde se esperan registros de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En Menorca y en el norte de Mallorca y la Tramuntana los avisos estarán vigentes hasta las 23.59 horas, mientras que para el resto se prevé que se desactiven a las 17.59 horas.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado el Índice de Gravedad (IG) 1 del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca, recoge la agencia Europa Press.