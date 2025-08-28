El zasca de un senador del PP al PSOE con la exclusiva de OKDIARIO: «Sánchez es el gorrón de La Mareta»

Francisco Javier Márquez Sánchez, senador del PP, ha acusado a Pedro Sánchez de ser un «gorrón». Así ha reaccionado este miércoles en el Senado tras las informaciones reveladas por OKDIARIO sobre sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote). El jefe del Ejecutivo, que desde el pasado lunes disfruta de una segunda estancia vacacional en Andorra, permaneció 23 días en el archipiélago canario.

Durante la comisión del Senado que investiga la gestión del Gobierno en la oleada de incendios, el popular no dudó en responder así ante varios senadores del PSOE que cuestionaban dónde estuvo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, cuando se desataron los incendios de Cádiz.

El senador del PP destacó que, mientras, Sánchez estaba «gorroneando, en La Mareta».

«Es el gorrón de La Mareta. Mientras la gente se estaba quemando, mientras los montes se estaban quemando, él estaba con uso particular, de él y todos los que le acompañaban, como su cuñado, en La Mareta». «Es un gorrón, auténticamente, eso es lo que es», añadió Márquez, recordando que «La Mareta es sencillamente un bien de Patrimonio Nacional y no uno de los clubes de Sabiniano Gómez», en alusión a los negocios del padre de Begoña Gómez.