El Illes Balears Palma Futsal mide hoy su puesta a punto en Noia

El Illes Balears Palma Futsal ha puesto rumbo a Galicia para disputar el último amistoso antes del inicio liguero. Los de Antonio Vadillo se medirán este viernes al Noia Portus Apostoli (20:00 horas) en un Trofeo Portus Apostoli que servirá de cierre a una exigente preparación veraniega y que llega justo una semana antes del estreno oficial en Son Moix frente al Jimbee Cartagena.

El conjunto mallorquín llega a la cita tras un estreno brillante ante el RSC Anderlecht y dos derrotas en Portimão frente a Sporting y Benfica, que dejaron lecciones valiosas para seguir ajustando el equipo. Ahora, el duelo en tierras gallegas se presenta como una oportunidad ideal para desquitarse, ganar confianza y afinar detalles de cara al debut en Primera División.

El Noia Portus Apostoli, que ha incorporado refuerzos importantes este verano, se ha mostrado sólido en la pretemporada. Ha disputado tres encuentros, con una victoria clara ante el Caixinas portugués (4-0) y dos empates: 3-3 en el derbi frente a O Parrulo Ferrol y 1-1 contra el Braga. Una puesta a punto positiva que confirma que los gallegos serán, una temporada más, un rival incómodo y competitivo.

El Illes Balears Palma Futsal sabe bien lo exigente que es visitar Noia. Pese a que el conjunto gallego fija su objetivo en la permanencia, ha demostrado curso tras curso que puede complicarle la vida a cualquier rival. El encuentro será, por tanto, una prueba de nivel y la ocasión perfecta para cerrar la pretemporada con buenas sensaciones.

Vadillo no podrá contar con Lucas Machado, en la recta final de su recuperación, ni con Dennis, en Brasil para realizar gestiones de visado, además de Manuel Piqueras, baja de larga duración.