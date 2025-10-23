El detallazo del Illes Balears Palma Futsal con sus abonados

El Illes Balears Palma Futsal entregará este sábado una entrada adicional para la Main Round de la UEFA Futsal Champions League a todos los socios que no pudieron asistir al partido correspondiente a la jornada 4 ante el Servigroup Peñíscola, disputado en el Poliesportiu Galatzó debido al retraso en las obras de sustitución de la pista en Son Moix.

Conscientes de que muchos abonados no pudieron acceder al pabellón de Calvià por cuestiones de aforo limitado, el club ha valorado diversas opciones para compensar a los afectados y ha decidido que la mejor forma de hacerlo era abonando íntegramente una entrada extra por socio para los partidos de la ronda principal del torneo continental, que se celebrará en Son Moix los días 29, 30 de octubre y 1 de noviembre. El objetivo es que cada abonado pueda invitar a un familiar o amigo y compartir con él la experiencia única de vivir en casa la competición europea más importante de clubes.

Las entradas se podrán recoger este sábado 26 de octubre a partir de las 19:00 horas en taquillas, coincidiendo con el partido ante Movistar Inter. Para retirar la entrada será imprescindible presentar el abono en formato digital o físico. La entrega se realizará hasta agotar existencias por cuestiones de aforo.

Por otro lado, el Illes Balears Palma Futsal ha llevado a cabo este martes una nueva visita escolar dentro del programa de actividades sociales que impulsa el club con el patrocinio de FNG Logistics y el Consell de Mallorca, y la colaboración de El Corte Inglés. En esta ocasión, Fabinho y Ernesto han sido los protagonistas de una mañana muy especial en el colegio Nuestra Señora de la Consolación, donde han compartido tiempo y experiencias con 150 alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria.

La jornada ha comenzado con la charla sobre hábitos saludables y valores del deporte, impartida por Martín López, responsable del área social del club. Durante la sesión, los niños han aprendido sobre la importancia de una buena alimentación, el descanso, el esfuerzo diario y el compañerismo como pilares fundamentales tanto en el deporte como en la vida.

Posteriormente, Fabinho y Ernesto han respondido a las curiosas preguntas de los escolares, que querían saber desde cómo es su rutina de entrenamiento hasta qué sienten al marcar un gol o salir a Son Moix ante miles de personas. La visita ha concluido con la tradicional firma de autógrafos y fotografías, en un ambiente cercano, divertido y lleno de ilusión.

Esta acción se enmarca en el compromiso del Illes Balears Palma Futsal con la educación, los valores y la promoción del deporte base en Mallorca, un programa que seguirá desarrollándose durante todo el curso con nuevas visitas a distintos centros educativos de la isla.