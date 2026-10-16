El delegado del Gobierno en Baleares moviliza a una unidad de élite de la Guardia Civil para investigar una estafa a su hijo de 90 €

El delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Alfonso Rodríguez Badal, se encuentra en el centro de la polémica después de que, según información a la que ha tenido acceso OKBALEARES, se movilizara a un equipo especializado de la Guardia Civil para atender una presunta estafa por Internet de unos 90 euros sufrida por su hijo.

Los hechos habrían comenzado cuando el hijo del representante del Gobierno en las islas comunicó que había sido víctima de una estafa telemática. Rodríguez Badal habría trasladado lo ocurrido al general jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández-Mosquera, tras lo que se habría activado un dispositivo para atender personalmente al denunciante.

Efectivos del Equipo de Investigación de Delitos Telemáticos (EDITE), unidad de élite, se habrían desplazado hasta el domicilio de la víctima para recoger la denuncia e iniciar las actuaciones correspondientes. La intervención se habría producido fuera del horario habitual de oficina.

La actuación ha generado críticas entre miembros de la Compañía de Calvià, que cuestionan la movilización de personal especializado para un presunto fraude de cuantía reducida y fuera del horario habitual.

El malestar se centra en el posible agravio comparativo con otros ciudadanos que, según denuncian los agentes, encuentran dificultades para presentar denuncias presenciales sin cita previa en determinadas dependencias de la Guardia Civil. La controversia no gira en torno al derecho de la víctima a denunciar los hechos, sino a los medios empleados para atenderla y a los criterios que habrían motivado el desplazamiento del equipo especializado hasta su domicilio.

La secuencia de los hechos ha suscitado interrogantes dentro del Instituto Armado, especialmente por la supuesta intervención del máximo responsable de la Benemérita en Baleares después de recibir la comunicación del delegado del Gobierno.

Fuentes próximas a la jefatura apuntan que posiblemente se hizo para evitar que una persona conocida tuviera que acudir a un cuartel de la Guardia Civil y así levantar una gran expectación mediática. Para esclarecerlo, sería necesario conocer las instrucciones impartidas, las razones operativas del desplazamiento y los criterios aplicados en este caso.

La explicación oficial sobre la actuación permitiría determinar si se trató de un procedimiento habitual o de una respuesta excepcional. Mientras tanto, el episodio ha abierto un debate sobre la igualdad de trato en la atención policial y sobre si los recursos movilizados para atender al hijo de un alto cargo están disponibles en circunstancias similares para cualquier ciudadano.

Esta polémica coincide con las quejas por la falta de efectivos de la Guardia Civil en Baleares. OKBALEARES ya informó de las dificultades que encuentran algunos ciudadanos para denunciar robos en dependencias de la Benemérita, donde, según los testimonios recabados, las víctimas deben solicitar cita previa y esperar entre dos y tres días para formalizar la denuncia.

Los casos relatados en Inca y Marratxí pusieron el foco en la falta de personal y de patrullas para atender las necesidades de los vecinos. En uno de los episodios, una vecina de Inca sufrió un robo en su domicilio y, según su testimonio, fue una patrulla de la Policía Local la que acudió a la vivienda después de que le comunicaran que la Guardia Civil no disponía de unidades para atender el aviso en ese momento.

Las quejas reflejan el malestar de ciudadanos que, tras sufrir un delito, esperan poder acudir a un cuartel y presentar una denuncia sin tener que regresar varios días después. Una situación que vuelve a plantear interrogantes sobre la disponibilidad de recursos y la atención que reciben los ciudadanos en las dependencias de la Guardia Civil en Baleares.