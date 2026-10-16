Guardias civiles de Baleares claman contra la falta de efectivos: denunciar un robo puede convertirse en una auténtica odisea

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Baleares ha denunciado nuevamente la falta de efectivos en los cuarteles de la Guardia Civil de las Islas, tras la noticia publicada en exclusiva por OKBALEARES, que alertaba de las dificultades que encuentran los ciudadanos para denunciar delitos como los robos, en determinados puestos donde pueden verse obligados a solicitar cita previa y esperar varios días para ser atendidos.

Desde AUGC Baleares sostienen que esta situación no constituye un caso aislado, sino que refleja un problema estructural que la asociación lleva años denunciando: la insuficiencia de agentes para garantizar una atención adecuada al ciudadano sin comprometer, al mismo tiempo, la seguridad ciudadana.

«La noticia publicada es solo un ejemplo más de una realidad que se repite en numerosos puestos de las islas y que, en muchas ocasiones, ni siquiera llega a los medios de comunicación», advierten desde la organización.

La asociación explica que la falta de personal disponible obliga a numerosos cuarteles a limitar la atención al público, establecer sistemas de cita previa o derivar las gestiones a otros momentos. Según AUGC, estas medidas no responden a una decisión voluntaria de los agentes, sino a la imposibilidad de atender todas las necesidades del servicio con las plantillas actuales.

El problema, subrayan, reside en la necesidad de compaginar la recepción de denuncias y la atención presencial con las labores de vigilancia y prevención del delito en la calle. La falta de efectivos dificulta que los guardias civiles puedan atender simultáneamente ambas funciones, lo que repercute tanto en los ciudadanos como en el trabajo diario de los agentes.

Esta situación puede traducirse en esperas para denunciar un robo u otro hecho delictivo, desplazamientos a otros puestos y una pérdida de tiempo operativo. La asociación considera que estas circunstancias afectan directamente a la calidad del servicio público y a la capacidad de respuesta de la Guardia Civil en Baleares.

AUGC Baleares también pone el foco en las dificultades que afrontan numerosos puestos de la Guardia Civil que deben cubrir extensas demarcaciones territoriales con plantillas insuficientes. Para mantener la actividad diaria, según denuncia la asociación, en ocasiones es necesario recurrir a agentes procedentes de distintos puestos para cubrir determinados servicios.

Esta solución de urgencia permite atender necesidades puntuales, pero también implica desplazamientos y resta tiempo y disponibilidad a las unidades implicadas, reduciendo su capacidad para responder a las demandas de los ciudadanos.

A esta situación se suma la asignación de efectivos mediante comisiones de servicio a otros destinos, una circunstancia que puede reducir todavía más el personal disponible en los puestos de origen, precisamente allí donde resulta imprescindible para la atención ciudadana y el servicio de seguridad ciudadana.

Ante este escenario, la asociación insiste en que no es posible exigir una respuesta policial eficaz si los cuarteles no cuentan con los efectivos necesarios para desarrollar su trabajo con normalidad. «No se puede exigir un servicio policial eficaz si no se dota a los cuarteles de los efectivos reales necesarios para prestarlo», recalcan desde AUGC Baleares.

La organización defiende que los ciudadanos de Baleares deben poder acudir a un cuartel de la Guardia Civil y recibir atención en condiciones adecuadas, sin que la falta de personal se convierta en un obstáculo para denunciar un delito o acceder a un servicio policial.

Asimismo, recuerda que los propios guardias civiles necesitan plantillas suficientes para desempeñar sus funciones con garantías, sin que la insuficiencia de recursos humanos obligue a reorganizar continuamente los servicios o a asumir una sobrecarga de trabajo.

La asociación concluye que la falta de guardias civiles no puede seguir repercutiendo en quienes necesitan denunciar un delito, ni convertirse en una carga permanente para los profesionales encargados de garantizar su seguridad. Por ello, reclama que se refuercen las plantillas de los puestos de Baleares para asegurar una atención ciudadana adecuada y una respuesta policial eficaz acorde con las necesidades de las islas.