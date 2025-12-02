La criminalidad crece en Baleares cinco veces más que en el resto de España

Baleares ha registrado entre enero y septiembre un incremento de la criminalidad del 4,8% y del 5,9% en el caso de los ciberdelitos. Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al tercer trimestre del año del Ministerio del Interior consultado por Europa Press.

En concreto, en los nueve primeros meses del año se han registrado en el archipiélago 55.578 delitos convencionales (+4,7%) y 10.306 (+5,9%) ciberdelitos para un total de 65.884.

Dentro de los convencionales, los datos del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska apuntan un incremento del 80,8% en los intentos de homicidio y asesinato (47) y a un descenso del 11,8% de las violaciones (105).

Bajan también, 12,2% los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (1.865) y un 13% los robos de vehículos (1.183). Los hurtos, en cambio, suben un 12,5% (22.024).

Por islas, en Formentera sube la criminalidad un 0,6% (539 delitos) destacando los 20 delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumulturaria (+185%) o los 11 delitos contra la libertad sexual (+175%). Por su parte, crecen un 53,3% los ciberdelitos (69),destacando las estafas (54).

Ibiza, por su parte, anota un aumento de la criminalidad del 4,1% hasta los 10.677 delitos. Destaca el incremento del tráfico de drogas (40,1% hasta 332 delitos) y el aumento del 10,6% de los robos con fuerza e intimidación (251). Por su parte bajan un 17,7% los delitos contra la libertad sexual (107) y un 18,9% los robos de vehículos (292).

En Mallorca, la criminalidad sube un 5,5% hasta 51.531 delitos. En el tercer trimestre trimestre suben un 15% los robos con violencia e intimidación (995) y un 15,2% los hurtos (18.570). En cambio, se anota un descenso del 50% en los homicidios y asesinatos (2) y bajan también un 3,7% los delitos contra la libertad sexual.

En Menorca, se ha anotado un descenso de la criminalidad del 2,2% (3.137 delitos). Destacan descensos del 44% en tráfico de drogas (20), aunque aumentan un 18,9% los delitos contra la libertad sexual (44).

En el caso de Palma, los datos del Ministerio arrojan un incremento del 5,9% en la criminalidad hasta los 29.109 delitos. La criminalidad convencional sube un 6,3% (24.907) y la ciberdelincuencia lo hace un 3,4% (4.196).

En los nueve primeros meses del año se registraron en la capital balear 18 intentos de asesinato u homicidio (+28,6%), 38 violaciones (-9,5%), 228 robos con fuerza en domicilios (-14,3%) y 12.488 hurtos (+13,9%).

En toda España, la criminalidad ha repuntado un 1% en el tercer trimestre de 2025, ya que entre enero y septiembre aumentaron un 4,6% los delitos contra la libertad sexual con penetración, entre otros indicadores como las estafas informáticas, que anotaron un incremento del 6,4%.

El Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior recoge que el número total de infracciones penales registradas en el período de enero a septiembre de 2025 suma un total de 1.870.877, lo que supone un aumento del 1% sobre el año 2024. El anterior informe, con datos hasta junio, había anotado un descenso del 0,9%.