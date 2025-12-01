Un joven argelino propina una brutal paliza a un hombre en Palma y le deja la cabeza ensangrentada

La vecinos de la calle General Riera vivieron este domingo una jornada especialmente convulsa marcada por incendios y palizas a plena luz del día. La Policía Local de Palma arrestó a un joven argelino de 24 años por agredir a un hombre con «gran agresividad» y dejarle la nuca totalmente ensangrentada.

El suceso tuvo lugar sobre las 14:30 horas, momento en el que se estaba produciendo una violenta pelea entre dos hombres en plena calle. Una dotación de la Unidad de Seguridad integral (USEI) se desplazó hasta el lugar y nada más llegar se encontró a varias personas intentando separar a dos varones.

Según un testigo presencial, todo empezó de manera repentina porque el joven de origen argelino, sin mediar palabra, le pegó un puñetazo en el rostro a la víctima, de 48 años, y le atacó con «gran agresividad». De hecho, como consecuencia de los golpes y el forcejeo, le ocasionó una herida sangrante en la zona de la nuca, la cual necesitó varios puntos de sutura.

Minutos después, una ambulancia del SAMU 061 se trasladó hasta General Riera para atender de inmediato al agredido y tratarle la herida de la nuca. Finalmente, tras estabilizarlo, el hombre fue trasladado al Hospital universitario de Son Espases.

De esta manera, y ante la evidencia de las lesiones y el relato de los hechos, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor por un posible delito de lesiones.

Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.