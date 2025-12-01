Alarma en Palma por la presencia de bandas de ex menas violentos dedicados a robar y dar palizas

Ex menas marroquíes o argelinos de 18, 19 y 20 años muy violentos y que actúan siempre en grupo. La gran mayoría de ellos, de gran corpulencia y cuerpos musculados de gimnasio. A pesar de su corta edad, todos cuentan con numerosos antecedentes policiales. Este es el perfil de las bandas juveniles que luchan a diario por hacerse con el control de las principales calles y plazas de la capital balear.

Las fuerzas de seguridad han intensificado su vigilancia en las inmediaciones del parque de Ses Estacions, sa Riera, plaza España, Eusebio Estada y Son Oliva ante la presencia de varios grupos de jóvenes argelinos y marroquíes que, según fuentes policiales consultadas por OKBALEARES, estarían implicados en infinidad de robos con violencia cometidos principalmente contra menores de edad. De hecho, algunos de estos puntos son catalogados como territorio de su propiedad y otras bandas tienen prohibido acceder a los mismos.

Los agentes señalan que estas bandas juveniles actúan de forma coordinada y que algunos de sus integrantes, acumulan un elevado número de antecedentes policiales, en algunos casos más de 30 o incluso 40. La Policía advierte de que ciertos individuos son tan conocidos por las patrullas que llegan a ser detenidos varias veces a la semana.

Además de operar en el entorno del parque, los grupos investigados se desplazan ocasionalmente hacia zonas como el Paseo Marítimo y la Lonja, donde también se han registrado episodios de robos con violencia.

Fuentes policiales añaden que una parte de estos jóvenes presenta problemas de consumo de sustancias, como la llamada lírica, un tipo de droga cuyas consecuencias alteran de manera significativa el comportamiento y la capacidad de control de quienes la consumen. Este factor, indican, incrementa el riesgo tanto para las víctimas como para los propios jóvenes implicados.

La Policía Local de Palma y el Cuerpo Nacional de Policía han reforzado los dispositivos preventivos en la zona y trabajan de forma conjunta para identificar a los responsables y reducir la incidencia de estos hechos delictivos. Al margen de perpetrar numerosos robos con violencia, también se han especializado en el robo en el interior de vehículos.

Todos estos jóvenes delincuentes son insolventes, no tienen arraigo en la Isla pero el problema es que Argelina, desde que el Gobierno de Pedro Sánchez rompió relaciones con ellos, no acepta las repatriaciones. Por consiguiente y, a pesar de ser ladrones violentos multireincidentes, a las pocas horas ya están de nuevo en calle. Como dicen los agentes que patrullan las calles: «Entran por una puerta y salen por la otra. Ellos lo saben y todos somos conscientes de ello».