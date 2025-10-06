Nueva forma de llegar menas a Baleares: los padres los traen en avión, los abandonan y regresan al Magreb

Los consells insulares de Menorca e Ibiza han denunciado públicamente que al menos cuatro menores migrantes han llegado en avión en las últimas semanas.

Es una de las cuestiones que la consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carmen Reynés, ha puesto sobre la mesa en la reunión que este lunes han mantenido con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez.

Reynés, en declaraciones a los medios, ha asegurado que dos menores -uno de ellos de 11 años- han llegado a Menorca en las últimas semanas en avión acompañados por sus respectivos padres, quienes les abandonaron en una estación de autobuses antes de marcharse de vuelta a su país.

Ambos, ha indicado, han sido ya tutelados por la institución insular. La consellera no ha sabido precisar de qué país son procedentes estos menores. «Hemos manifestado nuestra preocupación porque, además de la inmigración por vía marítima, se tiene que tener en cuenta este nuevo fenómeno. Puede suponer un efecto llamada», ha señalado Reynés.

Su homóloga en el Consell de Ibiza, Carolina Escandell, ha dicho que en la mayor de las Pitiusas se han registrado otros dos casos similares en las últimas semanas, aunque no era la primera vez que sucedía.

De hecho, OKBALEARES adelantó hace unos días que en los últimos meses, se ha detectado un preocupante incremento de casos en los que menores de nacionalidad marroquí se presentan solos en dependencias policiales en diferentes ciudades españolas, entre ellas en Ibiza, con una maleta y sus pertenencias, solicitando ser reconocidos como menas (Menores Extranjeros No Acompañados) para acogerse al sistema de protección de menores de las instituciones insulares.

En estos casos, ha precisado, los menores procedían de diferentes países africanos, principalmente del Magreb.

En Mallorca, ha indicado el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, no tienen constancia de ningún caso similar.