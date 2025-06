La compañía hotelera Meliá logra la neutralidad en carbono en más de 4.000 eventos en 2024

La compañía hotelera mallorquina Meliá Hotels International ha alcanzado la neutralidad en carbono en 2024 en sus 4.000 eventos celebrados en los 40 establecimientos más estratégicos de la compañía. Así, gracias a la compensación de un total de 5.387 toneladas de CO₂, Meliá Hotels ha logrado un importante avance en su compromiso con la sostenibilidad.

Esta iniciativa, que se ha llevado a cabo en el marco del programa Road to Net Zero Events, refuerza la determinación de Meliá de avanzar hacia un turismo con impacto positivo, apoyado en la innovación, la eficiencia y la sensibilización de sus grupos de interés para la toma de decisiones responsables.

Road to Net Zero Events responde al compromiso de Meliá por hacer visible y concienciar a sus clientes sobre el impacto medioambiental que producen sus eventos. A través de este programa, la compañía mide la huella de carbono generada por el alojamiento, el uso de salas de reuniones y los servicios de alimentación y bebidas contratados para los eventos realizados en estos 40 hoteles emblemáticos del segmento MICE.

Cabe mencionar que, gracias a la colaboración con Creast, Meliá ha desarrollado una tecnología propia de medición de huella de carbono, que permite calcular el impacto ambiental de cada evento durante dos momentos esenciales: en la misma cotización y al finalizar el evento, facilitando a sus clientes decisiones más informadas y responsables.

En el conjunto de los 4.000 eventos celebrados en estos hoteles desde la activación del proyecto Road to Net Zero Events, se evitó la emisión de más de 1.300 toneladas de CO₂ gracias al consumo de energía renovable (en aquellos establecimientos que cuentan con esta fuente de energía). La huella restante fue compensada mediante la compra de créditos de carbono a través de la plataforma Climatetrade, destinados a financiar un proyecto de energías limpias en República Dominicana, uno de los destinos más relevantes para la compañía en el segmento de grupos y congresos.

De forma adicional, y como parte de su compromiso global con la descarbonización, Meliá Hotels International ha compensado la totalidad de la huella de carbono generada en 2024 por el Palau de Congressos de Palma y su hotel anexo, Meliá Palma Bay, abarcando no solo las emisiones asociadas a los eventos celebrados, sino todas las emisiones del conjunto del recinto. Esta acción lo convierte en un centro de congresos neutro en carbono (alcance 1 y 2), reafirmando el liderazgo de Meliá en sostenibilidad aplicada a grandes infraestructuras y destinos clave dentro del segmento MICE.

“En Meliá creemos que el turismo debe ser una fuerza positiva para las comunidades y destinos en los que operamos. Bajo nuestro programa marco Travel for Good, impulsamos acciones concretas como Road to Net Zero Events: una herramienta para involucrar a nuestros clientes en la toma de decisiones más responsables, promoviendo juntos una industria de eventos más consciente y sostenible”, ha señalado Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.