Vedat Muriqi (12 goles) vs Iago Aspas (12 goles). Dos de los principales artilleros de la Liga se miden esta noche (21.00 horas) en Balaídos en un choque que puede ser determinante para el Mallorca. Si vuelve a la isla con los tres puntos le sacará 10 de diferencia a la zona de descenso, por lo que la permanencia en Primera División estará casi garantizada. Sin embargo el Celta llega en plena forma, tras acumular siete jornadas consecutivas sin perder y con uno de los jugadores sensación de la Liga, el canterano Gabri Veiga, por el que se pelean los grandes en España y en Europa.

«Tenemos la ventaja de conocer el resto de resultados, pero no vamos a especular en absoluto», advirtió ayer en conferencia de prensa el mexicano Javier Aguirre, que confirmó que su equipo llega a Balaídos con cinco bajas. «No estarán Copete y Jaume Costa por sanción y Dani Rodríguez, Nastasic y Augustinsson por lesión. No creía que tuvieran para tanto, pero lo cierto es que aún no están disponibles». El técnico, en cambio, recupera a Gio y a Baba, que no pudieron jugar en Valladolid por tarjetas.

El Celta, por su parte, recupera a Solari, pero tiene la duda de Carles Pérez, que ha entrenado aparte durante toda la semana, aunque finalmente ha entrado en la convocatoria hecha pública ayer por Carlos Carvalhal. Sigue de baja Mingueza y vuelve a la lista Gabri Veiga, que no pudo jugar por estar sancionado en Sevilla el pasado fin de semana. Desde que cayeron en casa de manera injusta ante el Atlético de Madrid no pierden los gallegos, que son uno de los equipos en mejor forma del Campeonato.

«Este partido lo encaramos con el pensamiento de ganar. Sabemos lo que nos vamos a encontrar», dijo ayer Carvalhal, que se negó a lanzar las campanas al aire: «No estamos con el primer objetivo cumplido, nos faltan puntos, y eso eso lo que tenemos que hacer, sumar puntos y, al final, vamos a ver lo que podemos hacer. Trabajamos para que el equipo pueda mejorar».

Pita Miguel Ángel Ortiz Arias, el del gol anulado a Amath en San Sebastián, y en el VAR estará González González, uno de los árbitros más activos en la sala VOR. El Mallorca saldrá del partido, en el peor escenario posible, con siete puntos por encima del descenso, pero un empate o una victoria aumentarían todavía más sus posibilidades de permanencia. Y ese es el objetivo esta noche de los de Aguirre.

Alineaciones posibles:

Celta: Iván Villar, Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Galán, Fran Beltrán, Gabri Veiga, De la Torre, Carles Pérez, Iago Aspas y Seferovic.

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Hadzikadunic, Gio, Baba, Galarreta, Morlanes, Kang In Lee y Muriqi.

Árbitros: Ortiz Arias (campo) y González González (VAR).

Estadio: Balaídos, 21.00 horas.