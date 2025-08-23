Buen viento para los Clásicos en la primera jornada del Trofeo Cormorán

El Silver Fox, de Pere Antoni Nadal (ORC); el Clarinet, de Andrew Harvey (Clásicos); el Vidi, de Pablo Riera (Época Bermudiana), y el Endrick, de Jean Degaudenzi (Época Cangreja), encabezan las clasificaciones provisionales del Trofeo Cormorán, organizado por el Reial Club Nàutic Port de Pollença. La cita arrancó este viernes con la primera de las dos jornadas programadas y ha reunido a 40 embarcaciones, lo que la convierte en la edición más concurrida de los últimos años. La prueba se ha consolidado como referencia entre la flota de barcos de época (anteriores a 1950) y clásicos (construidos hasta 1975).

La jornada comenzó con cierta incertidumbre debido a la falta de viento. El Comité de Regatas decidió posponer la salida hasta pasadas las 13.00 horas, cuando se estableció una brisa suficiente para garantizar una competición en condiciones. Una vez entablado, el viento se mantuvo estable en dirección 330 grados, con una intensidad media de 12 a 14 nudos y rachas puntuales de hasta 16, lo que permitió disputar la manga de forma fluida.

Los barcos de las categorías Clásicos y Época afrontaron un recorrido costero de 7,5 millas náuticas con salida en la Bahía de Pollença. El itinerario incluía el paso por tres balizas situadas en Cabo Formentor, Cabo Pinar y Bonaire, que debían ser dejadas por estribor.

En paralelo, la flota de ORC disputó dos pruebas. La primera consistió en un barlovento-sotavento de 5,3 millas, en el que el viento alcanzó puntas de hasta 20 nudos, lo que exigió a los equipos precisión en las maniobras. En la segunda manga, también de bastones y de 4,2 millas, las condiciones cambiaron con un role hacia la derecha que complicó el campo de regatas. Para evitar la anulación, el Comité optó por acortar el recorrido, decisión que permitió cerrar la jornada con un programa completo.

Tras esta primera toma de contacto, el Trofeo Cormorán queda abierto a lo que depare la segunda y última jornada. La flota al completo tiene programado un recorrido costero desde Pollença hasta Aucanada, ida y vuelta.

La competición culminará por la tarde con la ceremonia de entrega de trofeos en las instalaciones del Reial Club Nàutic Port de Pollença, donde se conocerán los vencedores definitivos de esta edición.