El Mallorca no contempla reforzar el lateral izquierdo, pese a que sea una demarcación en la que muestra evidentes debilidades. Se hubiera podido hacer algún movimiento en función de la salida de Lato, pero su lesión, que le tendrá fuera del equipo hasta enero, prácticamente descarta que se pueda ir cedido o traspasado. En consecuencia, Mojica y el franco-argelino Salhi serán las alternativas. El club confía mucho en este último jugador, que debutó en el partido de Copa ante el Sant Just.

Se había dado la circunstancia de que el catalán Brian Oliván, que jugó con el Mallorca en Segunda División, y que está entrenando con el Constància al ser agente libre, se había ofrecido al club. A la dirección deportiva no es un jugador que le desagrade y su fichaje se hubiera podido contemplar, pero la lesión de Lato le cierra las puertas de manera prácticamente definitiva, ya que se da por hecho que el valenciano se quedará aquí por lo menos hasta final de temporada.

En este escenario, a pesar de sus problemas defensivos, puestos en evidencia sin ir más lejos el pasado fin de semana en Sevilla ante el Betis, el colombiano Johan Mojica mantiene la vitola de titular aunque, eso sí, con la amenaza cada vez más seria del jovencísimo -18 años- Iliesse Sahli, al que fichó el club como una apuesta de futuro y que ya ha recibido la alternativa por parte de Arrasate. En el departamento que dirige Pablo Ortells están convencidos de que va a ser el futuro lateral izquierdo del Mallorca, aunque por supuesto necesita un periodo de adaptación a la alta competición.

Queda, además, una última alternativa, la del joven Olaizola, que también debutó ante el Sant Just. Olaizola es central zurdo, pero se puede adaptar también perfectamente al lateral, por lo que se le abre otra posibilidad a Arrasate, que tiene sin duda donde elegir.