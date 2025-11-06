Temporal en Mallorca: graves atascos, inundaciones y apagón en Palma
La Aemet activa la alerta naranja en el sur de Mallorca y la Serra de Tramuntana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó a principios de esta semana y así ha sucedido. Un fuerte temporal azota en estos momentos las Islas Baleares en forma de lluvia, tormenta y fuertes vientos desde esta mañana. La borrasca ha entrado por el municipio de Calvià ha provocado ya una treintena de incidentes, la mayoría en Mallorca.
En concreto, la Dirección General de Emergencias ha comunicado hasta las 09.30 horas 29 incidentes en Mallorca y uno en Formentera. Por municipios, el más afectado ha sido Palma (16), seguido de Calvià (12), Formentera (1) y Llucmajor (1).
Según han informado los bomberos, un pino ha caído sobre un centro educativo en Na Burguesa, mientras que en la localidad de Son Verí el viento ha arrancado la cúpula del hospital.
En cuanto la la ciudad de Palma, la ciudad ha sufrido un apagón eléctrico que ha afectado a numerosos semáforos de la capital, provocando por momentos caos circulatorio. También se han registrado importantes atascos en la Vía de Cintura y en las autopistas de Llucmajor e Inca.
La mayoría de avisos han estado relacionados con caídas de árboles (16), desprendimientos de elementos urbanos (3), acumulación de agua en la calzada (3) e inundaciones en la vía pública (2).
A consecuencia del mal tiempo, el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma registra desde primera hora algunos retrasos y una cancelación con Barcelona. Según la información de Aena, hasta una decena de vuelos con salida y llegadas al aeródromo balear sufren demoras, mientras que un vuelo hacia Barcelona ha sido cancelado.
Aviso naranja activado
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja el aviso por lluvias y tormentas en la Serra de Tramuntana y el sur de Mallorca por precipitaciones que podrían dejar 30 litros por metro cuadrado en una hora.
Según la información de la Aemet, para el resto del archipiélago se mantiene el aviso amarillo, que se ha activado para las Pitiusas a las 05.00 horas y hasta las 11.59 horas por lluvias que podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.
Por su parte, a partir de las 10.59 horas el aviso pasará a amarillo en Mallorca por precipitaciones que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.
El aviso para Menorca, en los mismos términos, estará vigente entre las 10.00 y las 16.59 horas.
Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta naranja IG-1 del Plan Meteobal para Mallorca, mantiene la amarilla IG-0 para el resto del archipiélago y ha pedido precaución a la ciudadanía.