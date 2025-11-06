Temporal en Mallorca: graves atascos, inundaciones y apagón en Palma

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó a principios de esta semana y así ha sucedido. Un fuerte temporal azota en estos momentos las Islas Baleares en forma de lluvia, tormenta y fuertes vientos desde esta mañana. La borrasca ha entrado por el municipio de Calvià ha provocado ya una treintena de incidentes, la mayoría en Mallorca.

En concreto, la Dirección General de Emergencias ha comunicado hasta las 09.30 horas 29 incidentes en Mallorca y uno en Formentera. Por municipios, el más afectado ha sido Palma (16), seguido de Calvià (12), Formentera (1) y Llucmajor (1).

Según han informado los bomberos, un pino ha caído sobre un centro educativo en Na Burguesa, mientras que en la localidad de Son Verí el viento ha arrancado la cúpula del hospital.

En cuanto la la ciudad de Palma, la ciudad ha sufrido un apagón eléctrico que ha afectado a numerosos semáforos de la capital, provocando por momentos caos circulatorio. También se han registrado importantes atascos en la Vía de Cintura y en las autopistas de Llucmajor e Inca.

La mayoría de avisos han estado relacionados con caídas de árboles (16), desprendimientos de elementos urbanos (3), acumulación de agua en la calzada (3) e inundaciones en la vía pública (2).