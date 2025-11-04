Vuelco total del tiempo en Baleares a partir de esta semana: bajada de temperaturas y lluvias con tormenta

Baleares se prepara para una revolución total del tiempo a mediados de esta semana. Este martes y mañana miércoles se prevén días generalmente soleados y con temperaturas más altas de lo normal, pero el jueves la llegada de un frente frío provocará un vuelco total en los termómetros.

Los ciudadanos de las Islas deberán sacar los abrigos de los armarios a partir de este próximo jueves 6 de noviembre, pero también los paraguas. Y es que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelven las tormentas y las lluvias, aunque con una intensidad moderada con acumulaciones de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado como máximo, afectando primero a Ibiza y Formentera.

Las temperaturas bajarán considerablemente. Las nocturnas se situarán entre los 10 y los 15 grados, mientras que las máximas más altas marcarán los 22 grados. El frente frío y la inestabilidad continuará el viernes en la isla de Menorca y el norte de Mallorca, con chubascos ocasionales a principio del día.

En relación al viento, también se registrarán grandes cambios a partir de la tarde del jueves. Las rachas pasarán de ser moderadas a puntualmente fuertes en Ibiza, Formentera y sur de Mallorca. Además, el cambio de dirección del viento, que será de norte y norteste, provocará un descenso de las temperaturas, con mínimas de entre 8 y 15 grados y máximas de entre 18 y 22 grados.

Tiempo para este martes y mañana miércoles

En cuanto a este martes, el cielo continuará poco nuboso y el viento será del sur con intensidad floja, aunque a partir de la tarde podría ser moderado. Las temperaturas se mantendrán, entre 9 y 15 grados de mínima y entre 20 y 24 de máxima.

El miércoles seguirá este tiempo con cielo poco nuboso, mientras que las temperaturas podrían subir entre uno y dos grados, y el viento se espera flojo del sur o sureste.