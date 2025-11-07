Hamás se adentra en Europa: dos detenidos en Alemania y Reino Unido e intervenido un arsenal en Austria

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido, Austria y Alemania han logrado detectar una rama de los terroristas de Hamás, que buscan asentarse en Europa para cometer atentados. Su objetivo prioritario sería la comunidad judía, aunque no se descarta que también pretendan actuar con atentados contra intereses gubernamentales o ciudadanos de la UE.

Así se ha destapado tras una operación que se ha saldado con un islamista detenido, de nacionalidad británica, Mohamed A., y la intervención de un arsenal de armas en un trastero de Viena, la capital austriaca.

Hamás es una organización terrorista aliada del régimen iraní de los ayatolás. Asentada en Gaza, donde lleva años imponiendo su particular dictadura entre la población de esta zona palestina y lanzando ataques contra Israel. La masacre que cometió el 7 de octubre de 2023, la mayor matanza de judíos desde el Holocausto, desató la guerra de Israel contra los nidos de Hamás en Gaza.

El operativo llevado a cabo ahora en Viena se ha desvelado poco después de la detención de Mohamed A., quien -según los investigadores, recibió las armas y la munición que trasladó a Austria para guardarlas a la espera de ser repartidas a terroristas controlados por Hamás.

La operación que ha permitido dar con este arsenal, formado por cinco pistolas con su correspondiente munición y cargadores, ha sido desarrollada por la Dirección de Seguridad e Inteligencia (DSN) de Austria.

Por su parte, la Fiscalía General de Alemania ha informado que quien transportó estas armas hasta Viena, Mohamed A., se había reunido en Berlín con otro hombre que fue detenido previamente.

El detenido será extraditado desde el Reino Unido para ser puesto a disposición del juez del Tribunal Federal de Justicia de Austria que instruye las diligencias por este caso de terrorismo.

El Gobierno austriaco ha indicado que la operación ha destapado «una organización terrorista con actividad global y vínculos con Hamás». La investigación apunta a que el grupo «introdujo armas en Austria para almacenarlas y utilizarlas en posibles atentados terroristas en Europa». Según las mismas fuentes, tras «una exhaustiva investigación» agentes de la DSA descubrieron «un arsenal» en un trastero alquilado.

«Se cree que el arsenal pertenece a las operaciones en el extranjero de la organización terrorista Hamás», ha indicado el Ministerio del Interior de Austria.