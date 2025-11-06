Pilar Elías ha sido una de las premiadas en la gala del décimo aniversario de OKDIARIO con la condecoración Freedom Fighters. Víctima del terrorismo, su historia encarna la entereza, la dignidad y el perdón sin olvido. Su marido, Ramón Baglietto, fue asesinado por ETA el 12 de mayo de 1980. Años antes, cuando el asesino era apenas un bebé, fue el propio Baglietto quien lo salvó de morir en un accidente de tráfico.

Décadas después, aquel niño se convirtió en su verdugo. Pese a ello, Pilar nunca se refugió en el odio y hoy recibe, de manos de Eduardo Inda, el Premio Freedom Fighters. Esta mujer, esposa y madre coraje, llamaba Candidito al asesino de su marido, Cándido Azpiazu, porque era sólo un bebé cuando fue salvado de ser atropellado en una calle de Azcoitia en un accidente de tráfico en el que murieron su madre y su hermano.

La valiente mujer pidió amparo a la Justicia, toda vez que Azpiazu se había declarado insolvente para no pagar a su familia la indemnización establecida por su condena. Los cómplices de ETA en el Ayuntamiento de Azcoitia presentaron una moción contra Pilar y organizaron una manifestación en el pueblo en defensa del etarra. La banda terrorista la puso en su punto de mira.

A Ramón Baglietto le sentenció ETA por su amor a España y a la libertad, por su apego a la tierra de sus ancestros y a la familia, por su compromiso con los paisanos de Azcoitia y de todo el País Vasco desde el respeto al pluralismo y la democracia.

OKDIARIO premia a Pilar Elías

En su intervención, Pilar Elías ha declarado solo una frase: «Gracias por acordaros de las víctimas del terrorismo, hoy este premio se lo dedico a todas las víctimas del terrorismo».

Con este galardón, OKDIARIO rinde homenaje a quienes han hecho de la libertad una causa vital. El ejemplo de Pilar Elías resuena con fuerza en el décimo aniversario de este periódico, un medio nacido para defender la verdad y la libertad frente a la manipulación y el miedo.