Iago Aspas: «Con Luis Enrique no teníamos plan B cuando se atascaba el plan A»

Iago Aspas atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El gallego no regresaba a una convocatoria dese junio de 2019, cuando jugó contra las Isas Feroe y fue suplente frente a Suecia. El capitán del Celta afronta una nueva aventura con el combinado nacional después de que Luis de la Fuente le haya devuelto la confianza que no tenía con Luis Enrique.

Gabri Veiga

«A mí me gustaría que se quede que se quedase en el Celta. Estamos en un buen momento a nivel deportivo e institucional. Tenemos el centenario. Esto es fácil, si vas al supermercado y la pera vale cuatro euros pues los tienes que pagar, como si vale 40. Yo no he hablado con él, pero me gustría que siguiese. Cuando vas a un club grande puede salir bien y mal».

Hijos

«Es especial, sobre todo para el mayor. En el colegio es el hijo de Iago Aspas, etcétera».

Vuelta a la selección

«Para mí es un orgullo defender a la Selección. Antes había otro seleccionador que no me llevaba y ahora hay otro que sí. Si puedo jugar genial. Cuando veías que no estabas

¿Qué puede aportar?

«Los méritos en mi equipo son los que me han traído aquí. Sobre todo el trabajo con mi equipo. Juegue tres años en Segunda B, tres en Segunda y para mí estar aquí es un premio».

Le toca a Iago

«Esa frase en cada entrevista o anuncio sale. Me gustaría jugar y si no apoyar a mis compañeros».

Falta de gol

«El seleccionador trajo a los tres máximos goleadores. Si no hay gol no sé qué se le puede pedir. No se ciñe sólo a un plan, como en la anterior etapa. Llevamos un tempo jugando juntos».

El Fantasy de Luis Enrique

«Seguro que era amigo de algún cronista como vosotros, que me daba buenas puntuaciones».

Último partido con España

«Fue recuerdo bonito, como siempre que juego con la selección. No había jugado en césped sintético».

El Mundial

«No, porque pude disfrutar del de Rusia. Claro que me habría gustado estar aquí, pero luego el verde te premia o no».

Edad

«La edad es la que es. Me costó muchísimo llegar hasta aquí. Disfruto de cada partido como si fuera el último. Cuando vuelva con mi equipo miraré la siguiente jornada. No puedo asegurar lo que pasará en el futuro».

Luis de la Fuente

«Lo que me gusta es jugar. Estar dentro del terreno de juego es lo mejor para el deportista. El mister me ve de delantero y de enganche. Puedo jugar en banda. Tengo varios registros y eso puede ser bueno o en tu contra también, porque puedes ser suplente de todo».

España-Marruecos

«Estaban deseando que metiera gol. Con Luis Enrique teníamos un estilo y no teníamos plan B cuando se atascaba el plan A».

Motivos deportivos

«Quiero pensar que sí. A mí nadie me dijo lo contrario».

Cosas a mejorar

«Tenía que tratar de hacerlo lo mejor posible con mi equipo. Mi rendimiento estaba ahí, pero no valía»