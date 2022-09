Caso Sarver: el Mallorca se queda sin su primer patrocinador, PayPal

Pese a que hace sólo 48 horas que Alfonso Díaz, CEO de negocio del Mallorca, aseguraba que la sanción a Sarver «no iba a influir para nada en el club» la multinacional PayPal, uno de los patrocinadores principales, ha anunciado que no iba a renovar su acuerdo con el grupo que controla los Suns y el Mallorca si el banquero de Arizona seguía involucrado en el club.

Según reveló el periodista de la ESPN Baxter Holmes, el que descubrió el «SarverGate», PayPal ha sido el primero de los grandes patrocinadores de los Suns que han emprendido la retirada tras conocerse la sanción al máximo accionista de la franquicia de Arizona.

From PayPal, the Suns’ jersey patch sponsor: «We have reviewed the report of the NBA league’s independent investigation into Phoenix Suns owner Robert Sarver and have found his conduct unacceptable and in conflict with our values.» https://t.co/eKrRkSKosL

— Baxter Holmes (@Baxter) September 16, 2022