Calvià enciende su espíritu navideño: un calendario lleno de magia y tradición

El próximo 7 de diciembre se abrirá el esperado Mercat de Nadal en Santa Ponça

Mercat de Nadal en Santa Ponça.

Calvià se prepara un año más para vivir unas fiestas de Navidad llenas de alegría y emoción con una variada agenda de eventos, actividades y propuestas pensadas para el disfrute de toda la familia.

Las celebraciones navideñas arrancan con el tradicional Mercat de Nadal en Santa Ponça el 7 de diciembre, dando inicio a casi cuatro semanas de programación festiva que combina cultura, solidaridad y entretenimiento.

El polideportivo de Santa Ponça se convertirá en el epicentro de la Navidad con el Mercat de Nadal, que abrirá sus puertas de 10.00 a 22.00 horas. Este evento contará con villancicos, talleres infantiles, actuaciones de circo, música en directo y un mercado artesanal. Una jornada pensada para disfrutar en familia, rodeados de luces, sonrisas y ambiente festivo.

Eventos y espectáculos navideños

La programación cultural navideña incluye propuestas para todos los públicos. El sábado 20 de diciembre a las 18.00 horas, la Banda Municipal de Calvià ofrecerá un concierto navideño en Sa Societat. Reservas: [email protected]

El domingo 21 de diciembre a las 18.00 horas, el Auditorio de Peguera acogerá el musical familiar El Nadal arriba al Polar Express, una obra llena de ilusión, teatro y música. Entradas: www.notikumi.com

La Diversión Solidaria: Parc de Nadal

Del 27 al 30 de diciembre, el Polideportivo Galatzó acogerá el Parc de Nadal, un espacio de ocio con juegos, atracciones, talleres y espectáculos musicales. La entrada diaria tendrá un coste de 2 euros por persona o 6 euros por ticket familiar. La recaudación se destinará a una entidad social local.

Horarios:

Sábado 27: de 16.00 a 20.00 horas

Domingo 28 al martes 30: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas

Despedida del Año: Sant Silvestre y Nochevieja

El sábado 20 de diciembre, de 19.00 a 1.00 horas, se celebrarán las precampanadas Last Night Party en Es Generador, con música en directo, cócteles sin alcohol y numerosas actividades organizadas por el Servicio de Juventud.

El 31 de diciembre a las 17.00 horas, la carrera Hidrobal Sant Silvestre Calvianera tendrá lugar en la Pista de Atletismo de Magaluf. Se invita a los participantes a acudir disfrazados y disfrutar de chocolate con ensaimadas al finalizar.

A partir de las 00:30 h, el Pabellón Galatzó acogerá la Fiesta de Nochevieja con música y espectáculo hasta las 6 de la mañana. La entrada será gratuita hasta completar aforo. El Ayuntamiento habilitará autobuses lanzadera para facilitar el acceso y promover un consumo responsable.

El Broche de Oro: Cabalgata de Reyes

El 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos llegarán en barco al puerto de Palmanova alrededor de las 18.00 horas. Desde allí recorrerán el Passeig de la Mar en un desfile de carrozas y comparsas junto a las asociaciones vecinales. Durante las fiestas, habrá buzones reales repartidos por todo el municipio para que los niños puedan enviar sus cartas a los Reyes Magos.

