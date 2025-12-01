Calvià enciende su espíritu navideño: un calendario lleno de magia y tradición

Calvià se prepara un año más para vivir unas fiestas de Navidad llenas de alegría y emoción con una variada agenda de eventos, actividades y propuestas pensadas para el disfrute de toda la familia.

Las celebraciones navideñas arrancan con el tradicional Mercat de Nadal en Santa Ponça el 7 de diciembre, dando inicio a casi cuatro semanas de programación festiva que combina cultura, solidaridad y entretenimiento.

El polideportivo de Santa Ponça se convertirá en el epicentro de la Navidad con el Mercat de Nadal, que abrirá sus puertas de 10.00 a 22.00 horas. Este evento contará con villancicos, talleres infantiles, actuaciones de circo, música en directo y un mercado artesanal. Una jornada pensada para disfrutar en familia, rodeados de luces, sonrisas y ambiente festivo.

Eventos y espectáculos navideños

La programación cultural navideña incluye propuestas para todos los públicos. El sábado 20 de diciembre a las 18.00 horas, la Banda Municipal de Calvià ofrecerá un concierto navideño en Sa Societat. Reservas: [email protected]

El domingo 21 de diciembre a las 18.00 horas, el Auditorio de Peguera acogerá el musical familiar El Nadal arriba al Polar Express, una obra llena de ilusión, teatro y música. Entradas: www.notikumi.com

La Diversión Solidaria: Parc de Nadal

Del 27 al 30 de diciembre, el Polideportivo Galatzó acogerá el Parc de Nadal, un espacio de ocio con juegos, atracciones, talleres y espectáculos musicales. La entrada diaria tendrá un coste de 2 euros por persona o 6 euros por ticket familiar. La recaudación se destinará a una entidad social local.

Horarios:

Sábado 27: de 16.00 a 20.00 horas

Domingo 28 al martes 30: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas

Despedida del Año: Sant Silvestre y Nochevieja

El sábado 20 de diciembre, de 19.00 a 1.00 horas, se celebrarán las precampanadas Last Night Party en Es Generador, con música en directo, cócteles sin alcohol y numerosas actividades organizadas por el Servicio de Juventud.

El 31 de diciembre a las 17.00 horas, la carrera Hidrobal Sant Silvestre Calvianera tendrá lugar en la Pista de Atletismo de Magaluf. Se invita a los participantes a acudir disfrazados y disfrutar de chocolate con ensaimadas al finalizar.

A partir de las 00:30 h, el Pabellón Galatzó acogerá la Fiesta de Nochevieja con música y espectáculo hasta las 6 de la mañana. La entrada será gratuita hasta completar aforo. El Ayuntamiento habilitará autobuses lanzadera para facilitar el acceso y promover un consumo responsable.

El Broche de Oro: Cabalgata de Reyes

El 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos llegarán en barco al puerto de Palmanova alrededor de las 18.00 horas. Desde allí recorrerán el Passeig de la Mar en un desfile de carrozas y comparsas junto a las asociaciones vecinales. Durante las fiestas, habrá buzones reales repartidos por todo el municipio para que los niños puedan enviar sus cartas a los Reyes Magos.