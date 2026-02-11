Los biólogos no dan crédito: los tiburones blancos vuelven al mar Mediterráneo

Los biólogos han lanzado un serio aviso por la presencia de una especie marina peligrosa en aguas del Mediterráneo español. Los investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) han encendido las alarmas al haber documentado recientemente un nuevo registro confirmado de tiburón blanco (Carcharodon carcharias), una especie emblemática y catalogada como vulnerable.

En concreto, el hallazgo se produjo en abril de 2023 cuando se capturó de forma accidental un ejemplar juvenil de aproximadamente dos metros de longitud en la Zona Económica Exclusiva española, un área marítima que se extiende hasta 200 millas náuticas en la que España tiene derechos de soberanía para la exploración, explotación y conservación de recursos naturales.

Esta identificación fue confirmada mediante análisis genéticos, lo que convierte este hallazgo en uno de los pocos registros verificados de tiburón blanco en aguas españolas en las últimas décadas.

«El origen de este trabajo está en la documentación de una captura accidental que conocimos gracias a la estrecha colaboración que mantenemos desde hace años con el sector pesquero», explica José Carlos Báez, investigador del IEO-CSIC y primer autor del estudio. «Sin esa cooperación, este tipo de registros excepcionales sería imposible de conocer y contextualizar científicamente», añade.

Los biólogos, sin embargo, han resaltado que tras este hallazgo no hay que generar alarmismo ya que «con los datos disponibles no es posible afirmar que la población mediterránea de tiburón blanco esté recuperándose», aunque sí que «podría reflejar una mejora en los sistemas de seguimiento y comunicación, más que un aumento real del tamaño poblacional».

En relación a esto, han confirmado que el tiburón blanco mantiene una presencia persistente pero extremadamente infrecuente en el Mediterráneo español, donde su detectabilidad es muy baja.

Por otro lado, los investigadores han destacado el hecho de que el ejemplar documentado sea juvenil resulta especialmente relevante desde el punto de vista científico. «La presencia de individuos jóvenes aporta información clave sobre la estructura demográfica de la especie, especialmente en el caso de poblaciones catalogadas como vulnerables».

No obstante, el estudio insiste en que aún es pronto para determinar si existen áreas de cría asociadas a las aguas españolas, una cuestión que requiere programas de seguimiento específicos a largo plazo.

Los bañistas, fuera de peligro

Del mismo modo, los científicos subrayan que, tras más de 160 años de registros en aguas españolas, los episodios documentados que involucran a personas han sido extremadamente raros, lo que respalda la idea de que esta especie no supone un peligro significativo para la población en nuestras costas.

De hecho, los investigadores manifiestan que, más allá de su valor simbólico, el tiburón blanco cumple una función esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos. “Los grandes depredadores oceánicos desempeñan un papel crucial en la estabilidad del océano. Al tratarse de especies con amplios desplazamientos migratorios, conectan distintas áreas y favorecen la buena salud del medio marino”, señala Báez.

El trabajo destaca la necesidad de seguir impulsando iniciativas de monitoreo y conservación que permitan profundizar en el conocimiento de esta especie en el Mediterráneo y avanzar hacia una gestión sustentada en datos científicos.