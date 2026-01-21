Los zoólogos no dan crédito: aparece por primera vez en Canarias un rarísimo ejemplar de tiburón duende

Si por algo destaca Canarias es por su biodiversidad y por tener animales endémicos impresionantes. A la lista de especies increíbles, hay que sumarle un tiburón que escapa a toda lógica.

Y es que Investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) han documentado por primera vez la presencia de un tiburón duende (Mitsukurina owstoni) vivo en aguas del archipiélago. Es uno de los escualos más extraños del planeta.

El avistamiento ocurrió en mayo de 2024 frente a la costa de San Cristóbal, en Gran Canaria. Lo fascinante es que hay menos de 250 ejemplares de tiburón duende registrados en todo el mundo.

Capturan un tiburón duende vivo en aguas de Gran Canaria

El ejemplar fue capturado de forma accidental el 4 de mayo de 2024 durante una salida de pesca recreativa. Se encontraba a 900 metros de profundidad y a unos 9,5 kilómetros de la costa de San Cristóbal. Medía aproximadamente 2,5 metros de longitud.

Tras su captura y manipulación, el tiburón fue liberado con vida. Por supuesto, antes de regresar al fondo marino, lo registraron mediante fotografías y vídeos. El objetivo era poder documentar sus rasgos morfológicos.

Con este material han podido identificar la especia y certificar el primer avistamiento de un tiburón duende en Canarias y el segundo en toda la región macaronésica, según el estudio de la Universidad de La Laguna (ULL).

En el Atlántico nororiental, la presencia de esta especie sólo se había documentado de manera esporádica en zonas como Galicia, Madeira, aguas marroquíes y áreas próximas a Portugal.

Cómo es el tiburón duende: el nuevo animal en Canarias que parece prehistórico

El tiburón duende destaca por una apariencia que parece sacada de la prehistoria. Tiene un hocico largo y aplanado, cubierto de receptores sensoriales capaces de detectar campos eléctricos. Es una adaptación esencial para localizar presas en la oscuridad de las profundidades.

Las mandíbulas son protrusivas y están armadas con dientes largos y afilados. Los ojos, pequeños y sin membrana nictitante, tienen una función secundaria frente a otros sistemas sensoriales más desarrollados.

El cuerpo es flácido y cuenta con dos aletas dorsales redondeadas y flexibles, además de una aleta caudal larga sin lóbulo ventral.

La piel también llama la atención por su tonalidad rosada o grisácea. Y no es por pigmentos, sino por ser ligeramente transparente. Gracias a ello, se puede ver la sangre a través de los capilares.

Los zoólogos han identificado provisionalmente al tiburón duende como una hembra, ya que no observaron órganos copuladores.

La prueba de que Canarias es un refugio para especies que viven en las profundidades

A veces se pone en riesgo la biodiversidad de Canarias, y este tipo de hallazgo debería servir para darnos cuenta de la relevancia que tiene en los fondos marinos.

Las aguas canarias sirven como refugio para tiburones y otros elasmobranquios. La ausencia de pesca de arrastre de fondo desde la década de 1980 y la limitada actividad pesquera dirigida a especies profundas han contribuido a la conservación de estas poblaciones.

Además, el hallazgo demuestra cómo se segrega el tiburón duende por el mundo. En el Atlántico oriental predominan los ejemplares juveniles, mientras que en el Atlántico occidental se registran principalmente adultos de más de tres metros.