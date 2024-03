El Ayuntamiento de Palma duplicó en 2023 el número de multas a los conductores de patinetes: 1.820

El Ayuntamiento de Palma duplicó en 2023 las multas por infracciones a los conductores de patinetes, e impuso un total de 1.820 sanciones frente a las 846 del año anterior, en el total de 314 controles específicos realizados por los agentes a este tipo de vehículos.

En la mayor parte de los casos, las sanciones no superaron los 100 euros y buena parte de las mismas se debieron a que los conductores circulaban encima de las aceras (hasta 272 por este motivo) o por portar aparatos reproductores, algo que está prohibido por la normativa. Llama la atención que la zona donde más controles realizó la Policía Local, fue en la de los barrios de Levante con hasta 92, triplicando su número respecto a 2022, cuando apenas se hicieron 30.

En segundo lugar, figura la zona del centro de la capital balear donde la Policía Local efectuó hasta 84 controles. Donde menos, en los barrios del litoral marítimo (apenas seis en todo el año) y en la amplia zona de Ponent, desde Son Roca a Santa Catalina, pasando por Cala Major o San Agustín, donde se efectuaron 14.

Las 1.820 sanciones impuestas el año pasado, en caso de hacerse efectivo el pago del mínimo de 100 euros contemplados en la actual ordenanza cívica en vigor, supondrán unos ingresos para las arcas municipales de 182. 000 euros.

Una cantidad económica que se triplicará, cuando entre en vigor se espera que antes del próximo verano, la modificación de la actual normativa municipal, que prevé un importe mínimo en las sanciones de 300 euros frente a los 100 actuales, si bien en la mayor parte de los casos, los infractores optan por acogerse al pronto pago y reducir así el 50% del importe de la multa.

La nueva ordenanza que aún tiene que ser aprobada por la Junta de Gobierno y por el pleno, inicialmente, para su posterior exposición pública en periodo de alegaciones y refrendo plenario definitivo, fija el importe de las sanciones leves entre los 300 y los 750 euros.

En caso de que sea grave la infracción, como está tipificado por ejemplo el incumplimiento de la obligatoriedad de los conductores de VMP que circulen por vías urbanas de disponer de un seguro de responsabilidad civil, la multa va de los 750,01 a 1.500 euros.

Precisamente ARCA una de las entidades más reivindicativa para hacer frente a los desmanes que provocan el incivismo de muchos conductores de este tipo de vehículos con su campaña Patinetes y bicis a raya, valoraba esta semana » muy positivamente» algunas cuestiones de la nueva normativa. Por ejemplo, la eliminación de la excepción horaria que permitía circular por espacios peatonales en patinetes los festivos y desde las 20.00 hasta las 10.00 horas, y la obligatoriedad de un seguro que cubra a terceros.

No obstante, respecto a este punto, la entidad advertía que «hoy por hoy estos seguros no cubren si el infractor ha cometido una infracción, como por ejemplo sería atropellar a un peatonal sobre la acera. Si no existe un consorcio de seguros que asuma responsabilidades, el seguro será insuficiente».

Por ello el colectivo insistía en la necesidad de promover cambios legislativos que obliguen a matricular y registrar estos vehículos, y que sea obligatorio un seguro de responsabilidad civil, que cubra también incidentes en situaciones de indisciplina.

También este colectivo apuesta por la necesidad de exigir un mínimo de formación para acceder a un titulín habilitante; la inmovilización o retirada del patinete ante infracciones relacionadas con la seguridad ,y que estos vehículos puedan usar todas las calzadas urbanas. Es decir, una equiparación a las bicicletas, para que sea fácil desplazarse, y no haya excusas, para utilizar aceras.

Por último reiteraba la necesidad de erradicar la invasión de patinetes y bicicletas, en los espacios reservados para peatones (excepto los propios de personas con diversidad funcional) y que los coches compartan su espacio con estos vehículos, «si no siempre, los perjudicados serán los peatones», advertía la entidad.