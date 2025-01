Jesús Gallardo, el presidente de Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas de España, ha viajado este jueves hasta Palma para protestar frente al Ayuntamiento de la capital balear y exigir al alcalde Jaime Martínez (PP) que retire la polémica ordenanza que no permite a los usuarios pernoctar en las autocaravanas, con multas que pueden llegar hasta los 1.500 euros.

Una decena de usuarios de autocaravanas de Palma se ha concentrado minutos antes de la celebración del pleno de este jueves en la Plaza de Cort para reclamar que se retire la polémica ordenanza y exigir que se respeten sus derechos. «Lo que está claro es que las caravanas, autocaravanas y vehículos sí pueden estar como cualquier otro vehículo en una vía pública estacionados», ha explicado Gallardo. «Lo que no pueden hacer es acampar. De acuerdo con unas medidas que el Ayuntamiento no toma, entonces lo que hay que hacer es únicamente regularlo», ha incidido.

Gallardo ha incidido en que el alcalde Jaime Martínez «tiene las opciones y todas las cartas por el poder que ostenta en regularlo». La Ley de Empadronamiento es clara en ese aspecto, puesto que en España es obligatorio que quien resida en este país tiene que estar empadronado. «Y aquí en el Ayuntamiento de Palma no se cumple porque el padrón no quiere y se niega a empadronar porque dice que el alcalde no quiere empadronamientos de vehículos vivienda. ¿Eso cómo se le llama? Eso se llama incumplir presuntamente la ley», ha explicado Gallardo.

A las puertas de Cort los usuarios de las autocaravanas de Palma, que viven en estos vehículos por el alto precio del alquiler en muchas ocasiones, han portado pancartas en las que se podían leer lemas como «sí pernoctar, sí permanecer dentro, son vehículos vivienda», «área de servicios para autocaravanas», «más espacios y servicios para nuestros vehículos», «menos discriminación», «menos prohibir, más solución» o «aparcar no es acampar».

«Que no se saquen aquí de la manga cosas que no son. Yo sé que no les gusta ver autocaravanas, pero bueno, a mí tampoco me gusta ver políticos que se lo llevan calentito y los autocaravanistas no decimos que todos los políticos son así», ha manifestado a las puertas del Ayuntamiento, Jesús Gallardo, minutos antes del inicio del pleno. «Falsean la verdad. Esto no es ninguna denuncia, se trata de que consideramos perjudicial la actual ordenanza del Ayuntamiento de Palma. Y lo que haremos será interponer una demanda ante el contencioso administrativo»

La nueva ordenanza se aprueba de forma inicial

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves de forma inicial la ordenanza municipal para fomentar la convivencia cívica con los apoyos favorables del PP y Vox y el rechazo de la oposición, si bien el texto se abrirá a alegaciones antes de ser sometido a la votación definitiva.

La nueva Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica de Palma fija nuevas sanciones que regulan el uso de autocaravanas como viviendas, permite las visitas de grupos de turistas con guía con un máximo de 20 personas y prohíbe la circulación de patinetes y otros vehículos de movilidad personal por las aceras.

En la ordenanza se explica que el Ayuntamiento de Palma prohibirá acampar en vehículos en el término municipal, excepto en los lugares específicamente habilitados, por lo que las caravanas y autocaravanas sólo podrán estacionarse en lugares permitidos y no podrán permanecer en el mismo lugar más de diez días.

También se restringe el uso de estos vehículos como vivienda con «signos de permanencia» en espacios públicos y las infracciones se considerarán graves, con sanciones de 750 a 1.500 euros. Asimismo, se habilita a los agentes a proceder a la retirada del vehículo si no se encuentra al responsable del mismo.

Autocaravanas en Palma

El encarecimiento del precio de la vivienda y del alquiler en Baleares está multiplicando el número de caravanas y autocaravanas en Palma como alternativa habitacional. Una solución poco deseable ante un problema que va a más en toda Baleares pero que tuvo su estallido en la crisis del coronavirus: «Antes de la pandemia casi no había autocaravanas, ahora somos muchos y con el paso del tiempo seremos más».

Una de las zonas de la capital balear donde mejor se puede ver este fenómeno es en el aparcamiento de las piscinas municipales Son Hugo. Alrededor de una cuarentena de casas rodantes se concentran aquí por la dificultad que supone acceder a un piso en Palma, que junto con otros barrios como Ciudad Jardín, Son Güells y La Vileta son uno de los principales puntos de concentración de autocaravanas en la ciudad.

OKDIARIO ya acudió el pasado mes de enero de 2024 a este aparcamiento y tan sólo tres meses después, el número de autocaravanas estacionadas en este lugar de Palma ha aumentado considerablemente. Así lo corrobora Juanjo, que desde el pasado mes de abril tiene su propia caravana y asegura que «hace un tiempo aquí éramos pocos, ahora cada vez viene más gente a vivir».