Drama habitacional en Baleares: escasez de 35.000 viviendas y caída de la inversión de obra pública

Baleares sufre a día de hoy un déficit de hasta 35.000 viviendas debido al desplome de la inversión de obra pública, que ha caído un 42% en 2023, y la escasez de suelo. Una problemática que, según alertan los constructores de las Islas, podría ir a más debido a la previsión del aumento de población hasta el año 2037 en 250.000 nuevos habitantes, donde se podría alcanzar un déficit de hasta 135.000 viviendas.

Por ello, desde la Asociación de Constructores de Baleares han asegurado que durante los próximos 13 años, el archipiélago debería poder sacar al mercado de venta y alquiler unas 10.300 viviendas cada año para paliar el desequilibrio de oferta y demanda existente. Cabe recordar que en época de máximos, en el año 2007, se visaban hasta 15.000 viviendas al año, mientras que ahora sólo salen al mercado 3.300.

La entidad ha asegurado que la emergencia habitacional no acabará si no se ponen más viviendas en el mercado de venta y alquiler y no se aumenta la inversión en obra pública, que en 2023 ha caído un 42%.

Entre las causas que están provocando la imposibilidad de sacar vivienda asequible al mercado se encuentra la escasez de suelo y su precio, según han indicado los constructores. Por ello, han exigido agilizar toda la tramitación de suelos urbanizables, que están previstos ya que «la necesidad, en plena emergencia habitacional, es ahora y no dentro de 10 años».

Nunca se ha construido tan poca vivienda

Las cifras del 2023 confirman que en Baleares jamás se había construido tan poca vivienda a pesar de vivir en una emergencia habitacional. El año pasado se visaron 3.292 viviendas nuevas, un retroceso del 7,52% respecto al año 2022. De hecho, Baleares lleva desde 2009 sin llegar a las 4.000 nuevas viviendas.

Además, la inversión total en construcción en 2023 disminuyó en 2023 un 15% respecto al año 2022. La privada ha decrecido un 2% mientras que la pública ha sufrido un desplome del 42%, rompiendo la tendencia al alza iniciada en el año 2021. Se trata del segundo descenso más pronunciado de entre todas las comunidades autónomas de España.

La isla que más ha sufrido el descenso de inversión privada es Menorca con un 23%, pasando de 143 millones a 110. Por su parte, las Pitiusas han sufrido un leve descenso del 3% debido al bajón de proyectos turísticos, mientras que Mallorca se mantiene.

Teniendo en cuenta la inversión total que se ha hecho en la construcción de vivienda en 2023 en el archipiélago balear y el número de viviendas visadas, el coste medio por construcción se ha situado en 380.000 euros, sin contar el suelo e impuestos.

Asimismo, la Asociación de Constructores de Baleares ha alertado del problema de las obras desiertas. Durante el año 2023, un total de 91 licitaciones por valor de 69 millones de euros quedaron desiertas, un hecho que obliga a las administraciones a revisar el alza de precios de los contratos y que pone en peligro la ejecución de obras con fondos europeos.

Falta de mano de obra

Por otro lado, los constructores alertan de la falta de mano de obra cualificada y sin cualificar. Según han asegurado, las empresas del sector están desesperadas por encontrar trabajadores para iniciar más rápido las obras, a pesar de que se están alcanzando cifras de ocupación similares a las del 2008.

Y es que actualmente Baleares cuenta con más de 60.000 trabajadores en el sector de la construcción, aunque se necesita un relevo generacional. Por ello, la asociación de constructores pide incorporar a las plantillas de las empresas más mujeres y jóvenes, además de una colaboración directa con el SOIB, que registra un total de 3.600 parados.

Con todo, la Asociación de Constructores de Baleares ha mostrado su «decepción» ya que la mayoría de ayuntamientos está poniendo «condicionantes absurdos» al decreto de emergencia habitacional que lanzó el Govern balear que encabeza la popular Marga Prohens.