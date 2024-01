Cada vez son más los trabajadores que optan por vivir en autocaravanas debido al incesante aumento del precio de la vivienda y del alquiler en Palma. Las afueras de la capital son las zonas de la isla donde más están proliferando estas casas rodantes, una opción recurrente ante la dificultad que supone acceder a un piso «Cada vez somos más, no nos ha quedado otra opción que estar aquí».

En el aparcamiento de las piscinas municipales de Son Hugo hay una treintena de autocaravanas. Algunos de los que viven allí explican a OKDIARIO que esta manera de vivir es una de las únicas alternativas que hay para poder escaparse de los altos precios de la vivienda, el alquiler y los bajos salarios. «No estamos aquí de acampada ni de fiesta, aquí vivimos trabajadores con contratos fijos», manifiestan.

Juan José relata que lleva ya poco más de dos años viviendo en su autocaravana. «Me tiré cuatro años viviendo en un coche porque no podía pagarme una casa. Sufrí un accidente y al cobrar la indemnización lo primero que hice fue comprarme este vehículo. Preferí una autocaravana porque una vivienda era imposible para mí», asegura.

«Nacer en Mallorca es un castigo»

Para Juan José, los «salarios de mierda» y el problema de la vivienda son las causas principales del aumento de las autocaravanas en Palma. «Haber nacido aquí es un castigo. Es una vergüenza que te tengas que ir de tu tierra porque la vivienda es carísima. El que trabaja debe poder vivir dignamente y comprarse una casa. Pero esto en Mallorca no es compatible», denuncia.

Y es que Baleares cerró 2023 como la comunidad con la vivienda de segunda mano más cara, con una media de 4.141 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid. El drama se repite con el alquiler, el más caro de España con 17 euros por metro cuadrado, lo que supone un encarecimiento del 22,1% respecto a hace un año.

«Antes podías comprar una casa sin problema, ahora no»

Para Juanjo, antes se vivía mejor que ahora. «Antes mi familia en cinco años se había pagado la casa. Ahora en 40 años no puedes ni vivir. No entiendo por qué los jóvenes no salen a la calle ante este problema tan serio. Ahora ya no se gasta en vivienda social, algo está fallando». Además, opina que uno de los culpables de esta dramática situación es Pedro Sánchez: «Cada minuto que pasa en el poder pisa y destroza más España».

En este mismo aparcamiento está María (nombre ficticio), operada tres veces del cerebro y que lleva unos meses viviendo en su caravana inmóvil. Hace unos años fue desahuciada de su piso en Pere Garau y ahora se ve obligada a vivir aquí junto a sus padres. «Para vivir aquí hay que tener mucha humildad, no es nada fácil. Es supremamente pequeño».

Para María, muchos propietarios «piden mucho dinero y abusan demasiado». Asimismo, afirma que «hay muchas imposibilidades para entrar en un piso. No nos ha quedado otra que vivir aquí, no hemos tenido otra opción. Es muy estrecho vivir aquí, pero preferimos esto a vivir debajo de un puente».

Por otro lado, relata las dificultades de vivir en un sitio de estas características. «No hay contenedores cerca donde llevar la basura, la luz la conseguimos por placas solares, pero no siempre es una opción, los días de viento la caravana se mueve como si fuese un barco o un avión, el agua la tenemos que traer desde lejos y se agota rápido… Es vivir permanentemente en el ahorro».

«Es muy difícil vivir dignamente en Mallorca»

Otro caso peculiar es el de Manuel (nombre ficticio), que asegura que vive en una autocaravana porque disfruta y le permite reducir gastos. «Siempre me he ganado la vida haciendo diferentes trabajos. Aquí me siento más libre y menos dependiente, pero es evidente que en Baleares hay un problema grave de falta de vivienda, y si a eso le sumas los bajos salarios, pues apaga y vámonos. Se hace muy difícil vivir dignamente en Mallorca».

Según la normativa municipal, un vehículo no puede estar estacionado más de 10 o 15 días en un mismo sitio. Sin embargo, esto no les supone ningún problema ya que van cambiando de lugar. En lugares como Son Dameto, Son Malferit o Ciudad Jardín también se concentran decenas de autocaravanas.

Zonas de servicio y de acampada

Recientemente, el Consell de Mallorca gobernado por PP y Vox abrió la puerta a que las autocaravanas tengan zonas de servicio y de acampada en Palma y en toda la isla. Se trata de una medida impulsada por Vox en la que la institución insular se compromete a respaldar a los ayuntamientos que habiliten estos estacionamientos.

Se trata de una demanda largamente esperada por los caravanistas, que no cuentan en Mallorca con un espacio de estas características y que tendrán aún que esperar a que los municipios que se interesen por esta cuestión las habiliten.