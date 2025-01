Arrasate: «En Arabia hubo un importante error de seguridad»

«En Arabia hubo un importante error de seguridad. Las mujeres que nos acompañaron sufrieron acoso y eso es inaceptable», ha dicho hoy Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará mañana ante el Villarreal en la primera jornada de la segunda vuelta. «Más allá de pedir perdón, la Federación debería aprender para la próxima edición», ha agregado el técnico vasco.

«Cada uno tiene su opinión y es libre de expresarla. A mí me ha tocado ir dos veces a Arabia, pero ahora ha sido diferente porque han ido familiares de jugadores, cosa que con Osasuna no sucedió. Esta claro que hubo una falta grave de protección en un país en el que no hay mucha cultura futbolística de respetar al rival más allá de animar a los tuyos, porque estaba claro que allí nosotros éramos el equipo visitante», matizó Arrasate, quien sobre el futuro de la competición en Arabia dejó claro que «eso no es algo que dependa de nosotros».

El entrenador aseguró que su equipo está «preparado» para afrontar el choque de mañana ante el Villarreal, aunque dejó claro que cree que va a ser «un partido complicado ante un rival que siempre está arriba. Seguro que nos van a hacer sufrir, necesitamos la versión que hemos tenido en muchos partidos fuera de casa esta temporada. Tenemos que aprender de lo que nos pasó ante ellos en la primera vuelta en Son Moix». «Nos ilusiona mucho la segunda vuelta y me ilusiona mucho enfrentarme al Villarreal en igualdad de condiciones con ellos», añadió.

Sobre el mal inicio de año del Mallorca, que ha sufrido dos derrotas, una en Copa y otra en la Supercopa, admitió que «2025 ha empezado mal con dos derrotas duras, pero ahora iniciamos la segunda vuelta y hemos ganado los dos últimos partidos de Liga. Sabemos que es difícil repetir lo que hicimos en la primera parte de la temporada, pero afrontamos el reto con mucha ilusión y ganas».

«Hemos tenido cuadros febriles con algunos futbolistas, pero estamos bien. Todos están en condiciones y viajan los 23 disponibles a Villarreal. A Morlanes lo vamos a perder algún tiempo, pero espero que no sea mucho. De hecho, esta semana él ya ha notado mejoría», dijo sobre la convocatoria, que ya es oficial.

Finalmente calificó de «grandísima noticia» la renovación de Valjent, y explicó que «las dos partes han hecho un esfuerzo muy importante. En cuanto a las salidas, en algunas posiciones teníamos demasiados jugadores. Javi quería jugar y va a un equipo donde parece que va a tener minutos».