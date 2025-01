El Mallorca anuncia la renovación de Valjent hasta 2029

El Mallorca ha anunciado hoy la renovación del central eslovaco Martin Valjent hasta 2029. El defensor firma un nuevo contrato por las cuatro próximas temporadas. «Ha tirado más lo emocional», ha reconocido el jugador, que ha renunciado a ofertas más importantes para continuar en el club, donde va a convertirse en una leyenda si cumple su nuevo compromiso, ya que eso significaría una permanencia de nada menos que once años.

Martin Valjent, renovado hasta 𝟐𝟎𝟐𝟗 ❤️🖤 El eslovaco, el tercer extranjero con más partidos con el Mallorca, podrá agrandar todavía más su leyenda en el club. — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 16, 2025

Llegado a la isla en calidad de cedido en el verano de 2018, Valjent se ha ganado en todos estos años tener un hueco importante en la historia del club y muestra de ello es que esta temporada se convirtió en el tercer extranjero con más partidos con la camiseta del RCD Mallorca, tal y como ya contó OKBALEARES.

Su rendimiento dentro del terreno de juego y su actitud fuera de él han hecho que el eslovaco sea uno de los futbolistas más apreciados y respetados de la afición mallorquinista.

Tras dos ascensos a Primera División, una final de Copa del Rey, una semifinal de Supercopa de España y más de 220 partidos, Valjent, que es además uno de los actuales capitanes del equipo, podrá agrandar todavía más su leyenda en el club.

«No ha sido una decisión fácil, pero al final ha pesado más la parte emocional. Estoy muy contento de que el club haya apostado por mí y espero estar a la altura para poder devolverle su confianza», dijo el eslovaco a los medios oficiales del club tras anunciar su renovación hasta 2029.

«Siento responsabilidad, siendo sincero no ha sido fácil, pero estoy seguro de que he tomado la mejor decisión posible porque sé que estoy en un lugar donde me quieren con mis virtudes y mis defectos», agregó el defensor.