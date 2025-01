Cae Morlanes: no volverá hasta mediados de febrero

Cae Manu Morlanes. Arrasate se queda sin uno de sus titulares fijos hasta mediados de febrero. El centrocampista aragonés sufre una lesión en el ligamento colateral externo de la rodilla izquierda que le va a mantener de baja durante unas tres semanas, aunque en principio se descartan complicaciones más graves. Morlanes lo estaba jugando todo en las últimas jornadas, lo que obligará al entrenador a habilitar un recambio. El mallorquín Antonio Sánchez podría ser el gran beneficiado.

Los exámenes médicos a los que ha sido sometido el jugador aragonés han revelado la existencia de una lesión en el ligamento colateral externo de rodilla izquierda, según ha informado de manera oficial el propio Real Mallorca, que ha agregado que su recuperación «dependerá de la evolución de la lesión».

Manu Morlanes sufre una lesión en el ligamento colateral externo de rodilla izquierda. Su disponibilidad dependerá de la evolución de la lesión. pic.twitter.com/s5Kf74hfvp — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 16, 2025

La baja de Morlanes deja como centrocampistas disponibles a Omar Mascarell, Sergi Darder, Samú Costa, Dani Rodríguez y Antonio Sánchez, una nómina más que suficiente para afrontar los próximos encuentros, ya que hay que recordar que, al estar eliminado de la Copa, el Mallorca sólo jugará una competición de aquí a final de temporada. Su próximo encuentro será el lunes de Sant Sebastià a las nueve de la noche ante el Villarreal, y corresponderá a la primera jornada de la segunda vuelta.

En el choque ante los castellonenses se pondrá en juego la quinta plaza, ya que los dos equipos están empatados en la clasificación a 30 puntos. Sin embargo al Mallorca no le vale el empate, ya que en la primera vuelta el Villarreal se impuso 1-2 en Son Moix, por lo que si siguen igualados quedaría delante por golaverage particular. El Villarreal también está eliminado de la Copa del Rey y no llega al partido en buena racha, ya que en la pasada jornada perdió 1-0 en Anoeta ante la Real Sociedad.