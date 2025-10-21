Arranca la Copa: el Fibwi recibe al Agropal Palencia en Son Moix

Sin apenas tiempo para saborear la victoria ante el Caja Rural CB Zamora el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma vuelve a jugar en casa. El equipo entrenado por Pablo Cano recibe hoy a las 20 horas al Super Agropal Palencia Baloncesto en el debut copero de los dos equipos. Los mallorquines llegan a la cita tras haber saboreado por primera vez en casa las mieles del triunfo en liga sumando así dos victorias en la competición regular y afrontan el estreno en la Copa de España con la mentalidad clara de dar la cara en el partido ante el conjunto palentino sabiendo además de la importancia de poder finalizar dicho encuentro sin problemas físicos de cara al partido de este fin de semana en Fuenlabrada.

“Nosotros tenemos que enfocarnos mucho en el objetivo y ese es permanecer en esta liga y soñar con terminar lo más alto posible”, explica Pablo Cano, entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que apunta también que “tenemos que ser muy inteligentes a la hora de afrontarlo. Lo vamos a hacer con responsabilidad profesional y con la motivación que significa enfrentarse a un equipo como Palencia pero nuestro objetivo es claro y es el de estar aquí en Primera FEB”.

Enfrente, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma tendrá a un Super Agropal Palencia que, dirigido por Natxo Lezkano, aterriza en Son Moix contando por victorias sus partidos de liga regular y con una plantilla en la que jugadores como Alec Wintering, Adam Kundel, Xabi Oroz, Mathieu Kamba o Josip Vrankic, entre muchos otros, dan forma a un plantel diseñado para competir por el puesto de ascenso directo a la Liga Endesa que será un muy serio rival para el conjunto entrenado por Pablo Cano que espera poder afrontar el partido con todos sus efectivos disponibles a pesar de las molestias físicas que arrastran algunos jugadores tras el partido jugado ante el Caja Rural CB Zamora.