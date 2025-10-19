88-83. El Fibwi estrena su casillero de victorias en Son Moix

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha logrado sumar hoy la primera victoria en casa de la temporada. Los de Pablo Cano se han impuesto por 88-83 al Caja Rural CB Zamora en un partido en el que los isleños han llegado a ganar de 22 puntos pero han sabido sufrir para ganar por 88-83 asegurando el primer triunfo como local de la temporada. Arrancaba el partido con un intercambio de golpesque ponía el duelo en empate a ocho con un Pedro Bombino ejerciendo un papel destacado en su debut en Son Moix. La igualdad seguía en un Son Moix que registraba una buena entrada para recibir de vuelta a la Primera FEB tras tres años y medio. Bracey y Brian Vázquez ponían el 18-13 en el marcador cerrándose el primer parcial con 25-19 en el marcador.

El segundo cuarto lo iniciaba el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma muy metido en el partido situándose con 34-24 en el marcador. Reaccionaba el conjunto zamorano poniendo el duelo en 40-29. Los visitantes seguían reaccionando pero el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma lograba mantener distancias colocando el duelo en 44-35 a falta de 3.10 para el descanso llegándose al mismo con 55-41 en el marcador.

En el tercer cuarto, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma arrancaba de la mejor manera posible cogiendo una cierta distancia en el marcador llegando a situarse con un favorable 67-53 en el marcador a falta de cuatro minutos para el final del parcial. Sin embargo el Caja Rural CB Zamora castigaba a un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que no estaba cómodo en pista y se situaba con 67-59 al borde del final del cuarto entrando en los últimos diez minutos de partido con 69-61 en el marcador.

El equipo de Pablo Cano seguía sin encontrarse cómodo en la pista y veía como su rival iba a acercándose en el marcador hasta llegar a empatar el partido a 77 a falta de tres minutos y medio para el final entrándose en ese instante en un mini partido en el que el equipo que mejor manejase la tensión y nervios de la recta final se llevaría el encuentro. Emergía en ese momento la figura de Jon Ander Aramburu para poner Son Moix patas arriba con dos triples marca de la casa que dejaban el duelo en 86-83 a falta de 33 segundos para el final del partido al que se llegaba con 88-83 asegurando el primer triunfo como local del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma.

Fibwi Palma: Lucas Capalbo (12), Juan Bocca (6), Lysander Bracey (23), Jon Ander Aramburu (11), Pedro Bombino (21). También jugaron: Laron Smith (0), Löic Menuge (3), Brian Vázquez (13), Jorge Martínez (0).

Caja Rural Zamora: Naspler (5), Rogers (12), Lo (14), Thrastarson (16), Pauksté (8). También jugaron Round (3), Peris (3), Kirstensen (0), Martínez (10), Van Zegeren (12).

Árbitros: Lezcano, Franquesa Vázuqez, Olmos Ochoa. Señalaron falta antideportiva a Pedro Bombino y a Naspler. Sin eliminados por faltas personales

Parciales: 25-21, 30-20, 14-20, 19-22.

Incidencias: 1.800 espectadores en el Palau d´Esports de Son Moix.