Almeyda: «No veo gran diferencia entre el Mallorca y nosotros»

Matías Almeyda, técnico del Sevilla FC, ha comparecido este mediodía en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el RCD Mallorca, correspondiente a la novena jornada de LALIGA EA Sports. El preparador argentino ha comenzado destacando que «todos los triunfos traen felicidad, el último trajo mucha por muchos motivos, pero es un partido. Soy uno de los pocos entrenadores que después de ganarle al Barcelona no habló con nadie. Son tres puntos y nada más, hay que seguir en este camino, ni tan buenos ni tan malos. Queremos nuestra identidad propia y de conseguir puntos para seguir levantándonos poco a poco».

«Ojalá ganemos siempre y estemos llenos de buenas sensaciones. No hay que tener miedo ni a perder ni a ganar, trabajamos para el triunfo. Hay que tener una estabilidad emocional en ambos resultados. Nuestro objetivo sabemos cuál es, van ocho partidos jugados y yo analizo todo desde otro lugar, no me subo ni me bajo de ningún carro», prosiguió.

Almeyda también comentaba que «tratamos de estudiar a todos los rivales y cada partido hasta ahora ha sido prácticamente diferente. No veo una diferencia grande entre Mallorca y nosotros, estamos muy parecidos. Hemos conseguidos algunos puntos más, pero va a ser un partido difícil como son todos. La tranquilidad de estos días sería otra de haber perdido, el proceso va a ser largo, no se construye de un día para otro sino con tiempo. Los jugadores están con los pies sobre la tierra y eso me motiva, un grupo humilde que quiere seguir».

«Los internacionales vinieron todos bien, me da felicidad por ellos que vayan con su selección y que consigan resultados buenos. Ver a mis jugadores felices me hace feliz a mí», finalizó el argentino, que siendo jugador se enfrentó al Mallorca en la final de la Recopa de 1999 formando parte del centro del campo de la Lazio italiana.