Afloran las primeras diferencias serias entre Prohens y el PSOE para subir la ecotasa: tendrán que negociar

Las propuestas de resolución que se aprueben este martes en el Parlament dejarán a la vista la voluntad negociadora de ambas partes. Hay una del PP para subir la ecotasa en Baleares. Hay otra del PSOE que presenta diferencias respecto a la que anunció hace un año la presidenta del Govern, Marga Prohens. Los ‘populares’ quieren subir la ecotasa dos euros por persona y día durante los meses de verano, eliminarla en invierno y bonificar a los residentes cuando utilicen un alojamiento hotelero en las islas. Ni la eliminación en invierno ni las ventajas para residentes están en el texto que los socialistas llevan a votación este martes. Unos y otros intentarán transaccionar (enmendar) los textos, una forma más de negociar, y ver si la subida de la ecotasa sale adelante con un pacto PP-PSOE. Lo que está garantizado es que si se ejecutan estos cambios será con la oposición de los hoteleros y los rent a car, y la de Vox.

El PP ha registrado su propia propuesta de resolución derivada del Debate de Política General para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, porque la registrada por el PSOE «no es lo que propuso la presidenta del Govern, Marga Prohens».

Así lo ha explicado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa un día antes del pleno, en la que ha vuelto a decir, como ya hizo en la sesión del Debate de Política General de la semana pasada, que «quien ha cambiado de opinión» respecto a incrementar el ITS «es el PSOE» y «bienvenido sea» el PSOE y su portavoz, Iago Negueruela, «a este cambio de opinión y de tono que está protagonizando durante las últimas semanas».

En este sentido, Sagreras también ha considerado importante señalar que «lo que dijo» el socialista Iago Negueruela desde el atril «no es exactamente igual a la propuesta de ITS que después registraron» porque «él dijo que propondría exactamente lo que había dicho la presidenta Prohens el año pasado y su propuesta de ITS no lleva eliminarlo durante los meses de temporada baja ni tampoco contempla que los ciudadanos de Baleares no lo tengan que pagar».

«Esta es la propuesta que ha registrado el PSOE, cuando, en cambio, él desde el atril dijo que se adhería a la propuesta de la presidenta Prohens», ha reprochado el ‘popular’ pero «dicho esto», ha precisado, «bienvenido sea el cambio de opinión de Negueruela».

No obstante, el PP también presentará su propia propuesta de resolución para incrementar el ITS y preparará una transacción a la propuesta socialista, a la que espera que se sumen desde el PSIB.

Por su parte, el PSOE mantiene su propuesta de resolución derivada del Debate de Política General de subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) pero se ha mostrado dispuesto a negociar con el PP para llegar a un acuerdo de transacción para que éstos «estén cómodos».

Así se ha pronunciado un día antes del pleno, el portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela, quien ha tendido la mano al Govern, asegurándole que los socialistas están «por construir», y que, por tanto, ven posible llegar a un acuerdo con el PP sobre cómo ha de ser el texto para que los ‘populares’ «estén cómodos votando la propia propuesta de la presidenta».

En este sentido, Negueruela ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, «se comprometió a llevar la propuesta de reforma del ITS y de gravar los ‘rent a car’ a la Mesa de Diálogo Social en el mes de enero» y, por tanto, el PSIB lo que ha hecho ahora ha sido registrar las propuestas que «ella planteó» en el Debate de Política General del año pasado.

Así, según el portavoz, al PSOE no le «importa» la «supuesta medalla» que quiera colgarse Prohens, pues ella es la presidenta «y si se aprueba una subida del ITS podrá estar satisfecha».

De este modo, Negueruela ha reiterado que el PSOE no estará en las «excusas» si no «trabajando para que se pueda hacer –incrementar el ITS y gravar los ‘rent a car’». Por ello, ha avanzado que desde el PSOE «se buscará transaccionar de la mejor forma posible estas propuestas, para que el PP este cómodo y, por tanto, pueda redirigir el rumbo de la subida del ITS y el impuesto a los ‘rent a car’ en la forma en la que lo planteó hace un año la presidenta del Govern».