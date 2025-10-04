82-69. El Palmer no tuvo opción en la cancha del Ourense
El equipo gallego impuso su superioridad desde el primer cuarto
Pese a la derrota hubo aspectos positivos en la escuadra que dirige Marco Justo
Jesús Carralero, con 17 puntos, sobresalió en el grupo dirigido por Marco Justo
El Palmer Basket no logra aplacar la inspiración local y cae en Ourense. El duelo comenzó con un elevado nivel de intensidad en ambos bandos. Los dos bloques impusieron un punto físico alto a sus acciones y obligaron al oponente a ofrecer una versión muy consistente. Una ejecución elegante de Jesús Carralero desde la línea del 6,75 y una jugada de autor de Tray Hollowell concedieron al Palmer Basket una mínima ventaja, 4-5. En ese preciso instante, el Ourense se abonó a su característica tradición de dominar la faceta del rebote ofensivo.
Gabe Kalscheur y Carlos Jürgens acrecentaron las vías de anotación del cuadro gallego gracias a su destreza especial para regentar el perímetro. Ismael Massoud con cuatro puntos consecutivos de bella factura rebajó la diferencia adversa en el luminoso a ocho puntos, 17-9.
En el segundo capítulo, el elenco local engrandeció su efectividad en las situaciones de ataque y consiguió abrir distancia en el marcador. El pívot del Ourense, Chinedu Kingsley Okanu, se mostró inmisericorde en la pintura y lució finura en sus movimientos. Ismael Massoud contrarrestó el exuberante momento del rival y alcanzó los 10 puntos con relativa suficiencia.
El encomiable control del ritmo del choque de Rafael Lisboa y la autoridad en las capturas ofensivas de los pupilos de Moncho López guiaron al contrincante a adquirir una sólida renta a su favor, 40-25.
En el tercer asalto, el Palmer Basket consiguió mejorar en las situaciones de ataque, pero no pudo minimizar los porcentajes locales. Jesús Carralero sobresalió en el grupo dirigido por Marco Justo y encontró diversas formas de anotar para el conjunto turquesa. Joan Feliu con una acción de mérito de dos puntos más adicional y Ángel Comendador con un triple más personal dotaron al equipo de confianza. Un tiro de tres sensacional de Adrián Chapela sobre la bocina cerró el tercer parcial, 63-50.
En el último cuarto, el Palmer Basket pugnó hasta las instancias finales del compromiso. Alessandro Scariolo desempeñó un rendimiento muy productivo y ayudó a la escuadra visitante a terminar el partido con sensaciones positivas. El Club Ourense Baloncesto salió victorioso del partido por 82-69. Jesús Carralero, con 17 puntos, fue el máximo realizador de la cita.
Club Ourense Baloncesto: Smith (12), Okanu (14), Vázquez (2), Fernández (2), Huguet (3), Kalscheur (15), Seixas (6), McDonnell (8), Iglesias (1), Lisboa (6), Gill (2) y Jürgens (11).
Palmer Basket Mallorca Palma: Frierson (3), Scariolo (8), Chapela (4), Urdiain (2), Dike (4), Carralero (17), Feliu (3), N’Guessan (3), Hollowell (4), Comendador (5) y Massoud (13).
Parciales: 17/9, 23/16, 23/25 y 19/19.
Árbitros: Palanca Page, Martín Vázquez y Chacón Blázque
