82-69. El Palmer no tuvo opción en la cancha del Ourense

El Palmer Basket no logra aplacar la inspiración local y cae en Ourense. El duelo comenzó con un elevado nivel de intensidad en ambos bandos. Los dos bloques impusieron un punto físico alto a sus acciones y obligaron al oponente a ofrecer una versión muy consistente. Una ejecución elegante de Jesús Carralero desde la línea del 6,75 y una jugada de autor de Tray Hollowell concedieron al Palmer Basket una mínima ventaja, 4-5. En ese preciso instante, el Ourense se abonó a su característica tradición de dominar la faceta del rebote ofensivo.

Gabe Kalscheur y Carlos Jürgens acrecentaron las vías de anotación del cuadro gallego gracias a su destreza especial para regentar el perímetro. Ismael Massoud con cuatro puntos consecutivos de bella factura rebajó la diferencia adversa en el luminoso a ocho puntos, 17-9.

En el segundo capítulo, el elenco local engrandeció su efectividad en las situaciones de ataque y consiguió abrir distancia en el marcador. El pívot del Ourense, Chinedu Kingsley Okanu, se mostró inmisericorde en la pintura y lució finura en sus movimientos. Ismael Massoud contrarrestó el exuberante momento del rival y alcanzó los 10 puntos con relativa suficiencia.

El encomiable control del ritmo del choque de Rafael Lisboa y la autoridad en las capturas ofensivas de los pupilos de Moncho López guiaron al contrincante a adquirir una sólida renta a su favor, 40-25.

En el tercer asalto, el Palmer Basket consiguió mejorar en las situaciones de ataque, pero no pudo minimizar los porcentajes locales. Jesús Carralero sobresalió en el grupo dirigido por Marco Justo y encontró diversas formas de anotar para el conjunto turquesa. Joan Feliu con una acción de mérito de dos puntos más adicional y Ángel Comendador con un triple más personal dotaron al equipo de confianza. Un tiro de tres sensacional de Adrián Chapela sobre la bocina cerró el tercer parcial, 63-50.

En el último cuarto, el Palmer Basket pugnó hasta las instancias finales del compromiso. Alessandro Scariolo desempeñó un rendimiento muy productivo y ayudó a la escuadra visitante a terminar el partido con sensaciones positivas. El Club Ourense Baloncesto salió victorioso del partido por 82-69. Jesús Carralero, con 17 puntos, fue el máximo realizador de la cita.

Club Ourense Baloncesto: Smith (12), Okanu (14), Vázquez (2), Fernández (2), Huguet (3), Kalscheur (15), Seixas (6), McDonnell (8), Iglesias (1), Lisboa (6), Gill (2) y Jürgens (11).

Palmer Basket Mallorca Palma: Frierson (3), Scariolo (8), Chapela (4), Urdiain (2), Dike (4), Carralero (17), Feliu (3), N’Guessan (3), Hollowell (4), Comendador (5) y Massoud (13).

Parciales: 17/9, 23/16, 23/25 y 19/19.

Árbitros: Palanca Page, Martín Vázquez y Chacón Blázque