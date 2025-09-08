Vox pedirá en el Parlamento andaluz «cerrar» los centros de menas y «priorizar» las ayudas a españoles

Vox llevará este jueves al Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) en la que reclama el «cierre» de los centros de menas, «que crean inseguridad en las calles», y un principio de «prioridad nacional» en las ayudas autonómicas. Además, la iniciativa insta a la Junta a rechazar la «reubicación o acogida» con recursos públicos «de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España».

Respecto a los centros de menas, pide priorizar el cierre de aquellos que estén causando «mayor conflictividad y perjuicios a los vecinos». Hasta entonces, Vox reclama a la Junta «las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños». Las propuestas de Vox coinciden con la violación de una niña de 14 años a manos de un menor marroquí frente al centro de menas de Hortaleza, en Madrid, y los abusos una trabajadora social en un centro de menas de Ceuta, con dos magrebíes implicados.

Otra de las demandas de Vox a la Junta de Andalucía es que garantice la «transparencia» en materia de inmigración ilegal: reclama «información detallada» del número de menas tutelados por la administración autonómica desde 2019, en qué centros están acogidos y qué coste suponen para la Junta, especificando su «edad, sexo y nacionalidad».

También pide a la Junta que desglose la cuantía de todas las «ayudas percibidas por inmigrantes ilegales» por parte de la administración autonómica.

Además, la PNL busca modificar las leyes autonómicas necesarias para introducir el «principio de prioridad nacional» en el acceso a servicios y prestaciones sociales en Andalucía. La iniciativa pide incluir ese principio en las bases reguladoras de subvenciones financiadas en exclusiva por la Junta «con el fin de garantizar la atención a españoles en primer lugar».

En materia de vivienda, Vox propone ayudas al alquiler, aval para la primera vivienda y acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO). En educación, plantea gratuidad de 0-3 años, becas de estudios y ayudas a comedor y transporte escolar. En el ámbito laboral, propone apoyo directo a autónomos, programas de inserción sociolaboral y planes de formación para el empleo y FP. En cuanto a justicia, Vox plantea reforzar la asistencia jurídica gratuita para los nacionales.

La iniciativa también urge «proteger la identidad cultural y las tradiciones propias de Andalucía y España, garantizando que no se impongan prácticas culturales contrarias a las libertades, costumbres y principios democráticos y sociales de Andalucía, con especial protección de la igualdad entre hombres y mujeres».

Por último, la PNL de Vox apuesta por un «plan específico de apoyo económico» para que los municipios «más afectados» por la presión migratoria «refuercen su seguridad».