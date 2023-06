Sanz creará en Sevilla un área específica de Limpieza para paliar la suciedad que dejó el legado de Muñoz

Sevilla contará con un área específica de Limpieza para hacer frente a la suciedad y la insalubridad que asolan muchos de los barrios de la capital hispalense, uno de los principales deberes que en la pasada legislatura dejó sin hacer el socialista Antonio Muñoz.

El alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con sus concejales electos tras la que ha desvelado algunos detalles de la configuración de áreas y delegaciones del próximo gobierno municipal salido de las urnas tras los comicios del pasado 28 de mayo.

«Estoy trabajando en la configuración de las áreas y delegaciones de gobierno, con cuatro de ellas nuevas y prioritarias como Limpieza; Parques y Arbolado -Muñoz también recibió muchas críticas de grupos ecologistas por la tala indiscriminada de árboles-; Parques innovadores y Cartuja; Patrimonio y, por supuesto, un área de Barrios de Atención Preferente», ha detallado el alcalde electo en un nota de prensa.

José Luis Sanz, que va a poder gobernar en solitario con acuerdos puntuales tras lograr 14 ediles frente a los 12 del PSOE, ha incidido en su plan de ciudad: «Voy a poner a Sevilla a funcionar, voy a gestionar la ciudad con eficacia para darle la vuelta y pondré en marcha mi proyecto llamado Sevilla, y lo haré de la mano de los sevillanos, que volverán a ser escuchados y atendidos».

En otro orden de cosas, el alcalde electo ha anunciado que ante la convocatoria adelantada de elecciones generales para el próximo 23 de julio, no repetirá en las listas del PP para el Senado, donde ocupa escaño. Se centrará, ha remarcado, «al cien por ciento en Sevilla, que necesita que se le dediquen los cinco sentidos».

«Mi objetivo se llama Sevilla y mi compromiso son los sevillanos, a los que no quiero defraudar; por ello, me dedicaré en cuerpo y alma a la ciudad. Sevilla está por encima de todo, al igual que el interés general de los sevillanos, y en ellos me centraré los 365 días del año y las 24 horas del día», ha recalcado Sanz.