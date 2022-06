Sanz (PP), candidato a la Alcaldía de Sevilla: «El Ayuntamiento tiene los barrios hechos una mierda»

José Luis Sanz, senador electo por la circunscripción de Sevilla y candidato del PP a la Alcaldía hispalense, ha denunciado, una vez más, la suciedad que envuelve a la capital andaluza. La higiene brilla por su ausencia y la insalubridad asoma en cada barrio. El exalcalde de Tomares aspira ahora a liderar el Ayuntamiento de Sevilla y acometer un profundo lavado de cara a la ciudad que le vio nacer.

Queda menos de un año para la próxima cita electoral y el popular ya tiene entre ceja y ceja el 28 de mayo de 2023. En una entrevista con OKDIARIO Andalucía, Sanz apuesta por ratificar en las próximas elecciones municipales el cambio político en la ciudad de Sevilla, que el pasado 19 de junio se tiñó de azul del PP por primera vez en su historia en unas autonómicas.

¿Cómo está?

Cansado después de la campaña de las autonómicas, pero con muchas ganas porque todavía queda lo más duro, que son las próximas elecciones municipales.

¿Echa de menos Tomares? Allí la gente le echa mucho de menos…

Después de más de 14 años siendo alcalde de Tomares echas de menos el cariño de muchos vecinos. Después de tantos años conseguí que independientemente de que te votaran o no, te apreciase todo el mundo. Y eso un alcalde lo echa mucho de menos.

Muchos sevillanos preguntan en Tomares por José Luis Sanz. Sus vecinos son los que más campaña le están haciendo…

Conseguimos que Tomares se convirtiera en referente en muchas cosas: en lo cultural, lo deportivo y sobre todo en calidad de vida. Y no sólo en el Aljarafe, sino en toda Andalucía. Y por eso puede que echen de menos al alcalde, pero creo que Tomares ha quedado en muy buenas manos, con un magnífico equipo y con un alcalde (José María Soriano) que llevaba también conmigo 14 años. Es el mismo equipo y no va a haber ningún problema. Pero me consta, porque me lo dicen muchos vecinos aquí en Sevilla, que mis mejores valedores son los vecinos de Tomares.

¿A qué hora se levanta José Luis Sanz?

A las 7:00 suena el despertador. Me levanto a la primera, apago el despertador y me tomo un café. Es lo primero que hago, si no no soy nadie. Me acuesto tarde. Hoy (por el martes), por ejemplo, con la agenda que tengo, no voy a llegar a mi casa antes de medianoche. Y salí a las 7:55 horas.

Sevilla es como un manto de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. ¿Qué puntadas necesita la ciudad para que quede redonda?

Sevilla es una ciudad de posibilidades infinitas, una ciudad maravillosa que no está cuidada. Lo que hay que hacer con Sevilla es cuidarla, mimarla, quererla. Y hoy día, lo que notamos en cualquier rincón de cualquier calle de cualquier barrio es sensación de dejadez, de que en esta ciudad no hay nadie pendiente de nada. Y lo que hay que hacer fundamentalmente con Sevilla es quererla, cuidarla y mimarla.

¿Se parece la Sevilla actual a esa Andalucía que dejó el PSOE después de casi 40 años?

En parte, sí. Porque lo que estamos viviendo en este final de la segunda legislatura del PSOE parece la prolongación de una agonía. Sevilla, insisto, es una ciudad maravillosa de posibilidades infinitas, pero que está hoy mucho peor que hace siete años. Fundamentalmente sus barrios. Y lo que parece que vivimos es la prolongación de un gobierno socialista que se acaba pero que, desgraciadamente, y hasta que no lleguen las próximas municipales, no termina de finalizar.

Ha ganado Juanma Moreno, las encuestas son favorables, viene de una buena gestión en Tomares… ¿A falta de poco menos de un año, tiene ganado el partido?

No, hombre, ganado no hay nada. Tengo muy buena percepción, no sólo por el magnífico resultado del Partido Popular de Juanma (Moreno) en Sevilla, sino por lo que yo vengo percibiendo con todas esas visitas desde hace ya 200 días a los barrios de Sevilla. Hay quien piensa que en su barrio no barren porque no votan al PSOE. No. Sevilla está hecha una auténtica mierda. Y yo aspiro a mejorar todo eso.

Triana. ¿Cómo está ahora mismo?

Triana es un magnífico barrio de Sevilla que debería ser uno de los principales atractivos y reclamos turístico de la ciudad, pero al estar como la mayoría de los barrios de Sevilla, hecho una mierda, con perdón, no hay interés en acercarse a Triana. Insisto, no es un problema sólo de Triana, aunque también lo sufre. La sensación de abandono, dejadez y desidia que se percibe en cualquier rincón de cualquier calle de Sevilla es brutal. Y Triana es uno de los barrios más sucios y desfavorecidos en este sentido. Como sevillano, que nací en la ciudad hace ya casi 54 años, me duele mucho ver la situación actual de Sevilla y el espacio que hemos perdido con respecto a otras capitales españolas e incluso andaluzas. Sevilla necesita un cambio y un meneo importante.